La posible coalición PP-Vox añade otro retraso a la renovación del CGPJ

Pasó otra meta volante de la legislatura, otra más, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin renovarse, más de tres años después de vencido su mandato. Y no hay perspectiva de que la negociación se pueda desbloquear en breve. Desde la Moncloa se señala que no hay previsión de que retornen los contactos hasta que el PP no resuelva su tensión con Vox y se desembrolle la conformación del nuevo Gobierno de Castilla y León. Tampoco se dan "las condiciones" para armar un consenso que permita rediseñar el sistema de financiación autonómica, iniciativa para la que Hacienda quiere contar prioritariamente con el PP.

El relevo en la cúpula judicial ha vuelto al primer plano después de que, el pasado 10 de febrero, la revista 'The Economist' rebajara el escalafón de España —de "democracia plena" a "democracia defectuosa", al mismo nivel que Estados Unidos, Chile o Israel— por la división política existente en el país para la renovación del órgano. Pablo Casado, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, culpó a Pedro Sánchez de esa bajada de la calificación del semanario británico, aunque sin mencionar la razón, la falta de acuerdo para actualizar el CGPJ. Para el presidente, la democracia española es "perfectible", pero todos pueden contribuir a "mejorarla". Y estaría "mucho mejor, más sana y más fuerte" si el PP "cumpliera con la Constitución y desbloqueara la renovación" del Poder Judicial, que acumula ya "más de 1.170 días" caducado. "Lo renovamos hoy mismo si usted cumple con la Unión Europea y deja que los jueces elijan a los jueces. Así de sencillo", respondió de vuelta Casado. El cruce de reproches en el hemiciclo condensaba el punto en el que están las conversaciones de Gobierno y PP ahora mismo: sin avance ninguno. Fuentes del Ejecutivo insistían en la disposición total para llegar un acuerdo —"Si ellos quieren, hoy mismo"— y la nula receptividad por parte del PP, que no se apea de su exigencia de modificar el modelo de elección de los 12 vocales del turno judicial, para que los jueces se elijan a sí mismos. En el equipo del presidente se niegan a cambiar la norma, y eso es una línea roja clarísima. El calendario juega en contra porque en el horizonte están las elecciones andaluzas, aún sin fecha, y en 2023 las autonómicas y locales y las generales Los contactos entre el ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, no se han vuelto a producir, ni tampoco la Moncloa tiene intención de levantar el teléfono por ahora. Aducen que los populares están "inquietos" por la formación de Gobierno en Castilla y León, y por tanto hasta que no se resuelva su modelo de relación con Vox no habrá oportunidad de retomar las negociaciones. El problema es que las elecciones andaluzas asoman en el horizonte —aún sin fecha, con la duda de si el presidente, Juanma Moreno, las llevará a junio o al otoño— volverán a paralizar las conversaciones. Y tras ellas, en mayo de 2023 vendrán las municipales y autonómicas y, a finales de año, previsiblemente, las generales. Es decir, que el calendario juega en contra. Cruce de acusaciones entre Gobierno y PP en la sesión de control https://t.co/u6ccIPShIy pic.twitter.com/vfMzQICVzE — Europa Press TV (@europapress_tv) 16 de febrero de 2022 La ventana perdida La interlocución entre el Gobierno y el PP podría reanudarse en cualquier momento, como sucedió con la negociación para renovar a los miembros del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, pero ni siquiera fuentes populares que han apostado por un entendimiento son capaces de ver ahora un desbloqueo. La comunicación entre Bolaños y Egea se rompió a mediados de noviembre, tras la polémica porque este acuerdo incluyera al catedrático Enrique Arnaldo, vinculado a casos de corrupción, que primero afectó al PP y después acabó erosionando al PSOE y Unidas Podemos. El "carajal" de la votación, con fugas en el bloque del Ejecutivo de coalición, fue la excusa de los populares para poner en pausa los contactos. Quienes conocen bien a Casado creen que no se decidirá ahora a negociar con el Ejecutivo, en plena tensión con la ultraderecha La idea, explicaron las fuentes consultadas, era retrasar el pacto sobre el CGPJ a finales de diciembre, en plena Navidad. Pero el día 20 Alfonso Fernández Mañueco convocó elecciones en Castilla y León y esta posibilidad se esfumó. La siguiente ventana de oportunidad, según defendían en el PP, se abría vez que pasara el 13-F, dando por supuesto, como decía Génova al principio, que estarían cerca de la mayoría absoluta y no dependerían de Vox. Como este vaticinio no se ha cumplido y el debate sobre si incorporar a la ultraderecha a la Junta está abierto en canal, en el PP no ven ahora el momento de sentarse a negociar con el Gobierno. A estas circunstancias se suma además el fuerte encontronazo que la dirección popular ha tenido con el PSOE y el Ejecutivo por la votación en el Congreso de la reforma laboral y el supuesto error del diputado Alberto Casero. "Ahora hay mucho lío", resumen fuentes del PP, que no creen además que existan nuevas opciones. "Tenemos la legislatura en contra", explican, en referencia a que hay que resolver la gobernabilidad en Castilla y León y unas elecciones en Andalucía a la vista. Quienes conocen bien a Casado creen que no se decidirá ahora a negociar con el Ejecutivo, en plena tensión con Vox. Las críticas de Santiago Abascal a un pasteleo entre PP y PSOE, a cualquier acercamiento de Casado a Sánchez, paralizan al PP a la hora de tomar decisiones. No quiere dar argumentos a sus competidores electorales, a pesar de que ahora, con su rechazo a que ocupen consejerías en la Junta de Castilla y León, parece querer alejarse de Vox. Los socialistas culpan al PP por su "irresponsabilidad, inmadurez y falta de cumplimiento de la ley", que afectan al "prestigio y la imagen exterior de España" Fuentes populares reconocen que esto dificulta la renovación del CGPJ. De hecho, en anteriores ocasiones, con el acuerdo hecho, el temor a los reproches de Vox, hizo que el PP se retirara en el último momento. En estas circunstancias no se vislumbra ninguna salida para un nuevo CGPJ. Ni siquiera el enorme deterioro que está sufriendo la Justicia, colapsada porque la ley se modificó para que el Consejo, una vez que haya cumplido su mandato, no pueda hacer nombramientos, está operando como un argumento a favor del acuerdo. Los socialistas, por su parte, culpan al PP del bloqueo por su "irresponsabilidad, inmadurez y falta de cumplimiento de la ley", que "tiene consecuencias en el prestigio y la imagen exterior de España", en palabras de Bolaños, este mismo miércoles en la sesión de control en el Congreso. Sánchez dice que el PSOE está dispuesto a ayudar a Casado en CyL porque "está atrapado en la trampa" que creó, pero pone como condición que "pida ayuda, que explique por qué la ultraderecha no puede entrar en gobiernos y tiene que decir si es siempre y en todos los territorios" pic.twitter.com/g7Rd0Nktf4 — Europa Press (@europapress) 16 de febrero de 2022 "En posiciones de máximos" La reforma de la financiación autonómica también está pendiente. El sistema expiró en 2014. Hacienda ya formuló su propuesta de población ajustada, la pieza central del modelo, a finales del año pasado, y ya ha recibido las alegaciones de todas las comunidades. Pero el proceso está parado. "Hoy por hoy, las comunidades siguen en posiciones de máximos", indican fuentes muy próximas a la ministra María Jesús Montero. Ella siempre ha advertido de que si ningún territorio cedía sería imposible dibujar un nuevo sistema. Su pretensión era tener al menos el modelo diseñado en esta legislatura, pero ya nada está claro. En Hacienda subraya que "nunca como hasta ahora" las autonomías estuvieron mejor financiadas, tras dos fondos covid y la inyección de 7.000 millones extra este 2022 En Hacienda, no obstante, subrayan que "nunca como hasta ahora" las autonomías estuvieron mejor financiadas, ya que a los dos fondos covid —el de 2020, de 16.000 millones, y el de 2021, de 13.486 millones—, se suman este 2022 los 7.000 millones que las comunidades recibirán al margen del sistema de financiación. Desde la Moncloa, apuntan que "no se dan las condiciones" para cambiar el modelo "ni el PP está por la labor". Y recuerdan que ahora mismo el Gobierno está centrado en la Conferencia de Presidentes de la próxima semana en La Palma y la propuesta de los expertos para una reforma fiscal, que estará lista para finales de febrero o principios de marzo. Con el texto en la mano, Hacienda analizará qué modifica y cómo lo articula. No será, advierten en su entorno, algo inmediato: se estudiarán todas las opciones con calma. El escenario incierto que han dejado las urnas del 13-F hace, pues, más complicado el diálogo, de suyo muy dificultoso, entre los dos grandes partidos. Y encontrar un 'momento valle' no se antoja sencillo.