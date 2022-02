Los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid -cuyas denuncias han propiciado la apertura de una investigación en la Fiscalía Anticorrupción por un contrato que salpica al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- han presentado este miércoles escritos ampliatorios en los que solicitan que las pesquisas se amplíen a otras adjudicaciones de emergencia realizadas por la administración autonómica.

Apuntan a los contratos de la Comunidad con la empresa de iluminación Artesolar, para la que también trabajó Tomás Díaz Ayuso, así como a los suministros para la sala de prensa del Hospital Zendal. En su escrito, el PSOE centra sus sospechas en el contrato de compra de mascarillas a Priviet Sportive al que se refiere el decreto de investigación de Anticorrupción. Pide diligencias concretas, como es la toma de declaración de Manuel Ángel de la Puente, director de Proceso Integrado de Salud, "así como a todos los funcionarios que pudieran haber intervenido en la tramitación" del citado expediente.

El decreto firmado este martes por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se hará cargo directamente de las averiguaciones, se refiere exclusivamente a la empresa Priviet Sportive S.L., propiedad de un amigo de la familia Díaz Ayuso y a la que la Comunidad de Madrid adjudicó por el procedimiento de emergencia la adquisición de mascarillas por más de 1,5 millones de euros en pleno inicio de la pandemia, en abril de 2020. Según la presidenta madrileña, su hermano cobró 58.850 euros brutos de la empresa por sus gestiones para la adquisición de las mascarillas encargadas.

En la misma intervención pública, Díaz Ayuso reconoció la existencia de cuatro facturas entre la empresa Priviet Sportiv SL y Don Tomás Díaz Ayuso en el año 2020. Salvo lo referido a la cantidad antes señalada, la presidenta no explicitó ningún dato señalar que eran privados. Según afirma Más Madrid en su escrito ante Anticorrupción, la calificación o no de privadas de estas facturas "no pueden depender del criterio de un tercero" por lo que también deberían ser objeto de las diligencias de investigación abiertas.

Para Unidas Podemos, dado que el hermano de la presidenta no es empleado de Priviet Sportive, "estaríamos, ante una subcontratación total de la prestación, prohibida por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público" y, si no hubiera sido así, "ante una comisión independiente de la realización de la actividad, pero vinculada al contrato, lo que daría lugar a una retribución por la obtención del contrato", afirman en su escrito ante la Fiscalía.

Por su parte, el escrito del PSOE aporta diversa documentación administrativa y pone el acento en el primero de los contratos, apuntando que las fechas del mismo coinciden con el hecho de que la Comunidad de Madrid fletara a su coste aviones para traer material sanitario de China, sin que conste en los documentos sobre los vuelos en los que llegaron las mascarillas de Priviet. También apuntan requerimientos de la Intervención delegada sobre este contrato.

Advertencias del Tribunal de Cuentas

La formación presidida por Iñigo Errejón también hace alusión en su denuncia ampliatoria al reciente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la crisis sanitaria, que establece como riesgos de la contratación de emergencia la falta de comprobación de capacidad contratante de los adjudicatarios y la falta de solvencia técnica la falta de relación entre el fin social del adjudicatario y la actividad prestada.

"Es por tanto indiciario(...) que la existencia de facturación de un tercero para la actividad principal puede ser irregular, con claros indicios de penalidad al poner en riesgo el patrimonio público, sin resolver los posibles perjuicios patrimoniales que la Administración haya sufrido a causa de los sobrecostes o comisiones legal ni consuetudinariamente debidas", señalan en su escrito.

Apuntan además, tanto Más Madrid como el PSOE, que se encargaron mascarillas de la clase FFP2 y FFP3 y dicho servicio no fue ejecutado de manera estricta, pues as mascarillas que finalmente fueron provistas a la Comunidad de Madrid eran del tipo KN95. Días después, según datos aportados por el principal partido de la oposición a Anticorrupción, sí se compraron a otras empresas mascarillas de las clases solicitadas, y a precios menores que las adquiridas por Priviet. Según fuentes del sector consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este mismo grupo, la diferencia es que estas últimas están evaluadas por los propios laboratorios de las empresas fabricantes, mientras que las primeras están testadas por organismos de la UE.

Contratos con artesolar fraccionados

Tanto Más Madrid como Unidas Podemos, por su parte, quieren que Anticorrupción amplíe el foco a otras relaciones del hermano de Ayuso con la Comunidad de Madrid y aluden a otros contratos menores celebrados entre la mercantil Artesolar Iluminación S.A. y el Hospital Ramón y Cajal. El hermano de la presidenta afirma en la red Linkedin ser responsable de ventas, algo negado por la propia mercantil, que le sitúa como colaborador externo.

Se citan dos expedientes con cuantía total de 21.496,86 euros con IVA a los que separa únicamente un día, ya que fueron firmados el 4 y el 5 de marzo de 2020, a lo que se suma que ninguno de ellos por separado superan los 15.000 euros delimitados para la contratación menor, no así la suma de ambos que lo situaría como un contrato ordinario. En un plazo de diez meses, esta industria de iluminación facturó al Servicio Madrileño de Salud, 57.324,96 con IVA por el mismo concepto, denominado "lámparas".

En opinión de Más Madrid, y así se lo exponen a Anticorrupción, existe un fraccionamiento de contratos en favor de la Artesolar "en la que de manera causal o no casual trabaja el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Sala de prensa del Zendal

Finalmente, los escritos hacen mención al expediente para el suministro de equipamiento de la sala de prensa para el hospital de emergencias Isabel Zendal, que fue adjudicado el 16 de noviembre de 2020 por el Servicio Madrileño de Salud a la mercantil El Corte Inglés por un total de 369.759,83 euros.

Requerida la información por un diputado de Más Madrid, la formación apunta que los albaranes no especifican modelos, marcas o detalle de los bienes adquiridos, y que además los costes terminaron siendo mucho más elevados en el contrato adjudicado que la compra minorista vía página web. Como ejemplo citan el “Monitor video wall 55”, facturado a 4.358 euros, que vista la página web de la mercantil las pantallas de 55 pulgadas tienen precios entre 3.199 euros y 2.209,15 euros, existiendo, por lo tanto, entre 25% y un 50% de beneficio en dicho concepto.