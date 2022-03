Pere Aragonès mantiene el pulso soterrado con Carles Puigdemont por el liderazgo del procés. Hace unos días, en una extraña pirueta, el presidente de Junts reclamó para el Consell de la República, la otra entidad que también lidera, la bandera del independentismo por la inacción de las fuerzas políticas, se supone que la propia incluida. Aragonès abrió al Conferencia Nacional de ERC, en un cambio de programa forzado por el anuncio de su asistencia a la Conferencia de Presidentes del domingo, en La Palma. Y en su intervención ha hecho suyas unas palabras mil veces repetidas por Oriol Junqueras (“ERC es el socio más fiel del pueblo de Cataluña”) para señalar que los republicanos “son los que siempre están”, entiéndase esto como se quiera, y que “son los que desbrozan el camino”, porque están por delante, capitaneando la expedición. “Y ya se sabe que quien abre camino sufre rasguños”, aseveró el president.

“Somos los que gritamos poco, pero hacemos que las cosas pasen”, enfiló entonces el republicano para lanzar unos cuantos ‘crochet’ (de izquierda) se supone que a los socios y enemigos de Junts. “Un país no avanza con proclamas vacías o engañosas” aseveró, “ni por arte de magia”. Ante ello, ERC parte “del principio de realidad”, lo que le ha llevado, a él y al partido en su conjunto, “a tomar decisiones difíciles que no alcanzaban el objetivo que se deseaba, sino que fue lo que nos encontramos por el camino”, sentenció. No dio ejemplos, pero la ley del audiovisual, que el Gobierno ya iba a aprobar sin tener en cuenta a la parte catalana, podría ser uno.

'Metro ' republicano

Desgranó posteriormente los cuatro ejes de la acción política de ERC en la Generalitat. ‘las líneas de metro’, como alguien ha bautizado estos ejes por se representados por los colores de las cuatro primeras líneas del suburbano barcelonés. El hilo rojo (L1, equidad social), el lila (L2, feminismo), verde (L3, ecologismo) y el amarillo (L4, democrático, es decir, referéndum y autodeterminación).

A lo largo de su intervención, Aragonès fue dando vueltas al concepto de cohesión social, no lo dijo, pero apeló implícitamente al “'un sol poble'” de Josep Benet (a quien sí citó Aragonès) en la transición. “Nuestra idea de país no acepta dejar a nadie atrás. Queremos liberar el país, “todos los barrios y todos los pueblos. Porque nuestro objetivo es que los ciudadanos vivan mejor”. Un país, siguió, “que tenga claro que sin igualdad, no es posible la libertad. Que con el patriarcado, no hay libertad. Hay que derrocar el patriarcado” exclamó.