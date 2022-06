Vídeo | El juez, a Elsa Artadi: "Usted carece de credibilidad"

“Usted carece de credibilidad totalmente, porque no cuadra absolutamente nada”. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga la presunta trama rusa del ‘procés’, se digirió de esta manera a la exdirigente de Junts, Elsa Artradi, al acabar su interrogatorio como testigo, que se produjo el día 31 de mayo. En su declaración, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la que fuera candidata a la alcaldía de Barcelona reconoce que el 'expresident' Carles Puigdemont la envió a una reunión que se hizo días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), en octubre dl 2017, y en la que se habló de criptomonedas. “Todo tuvo poco rigor”, explicó.

La declaración de Artadi se produjo días después que Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, confirmara ante el juez Aguirre que él, junto con otras personas, entre ellos el exdiplomático ruso Nicolay Sadovnikov, se reunieron dos veces con Puigdemont en la Casa dels Canonges, su residencia oficial, antes de la DUI, y que en ese encuentro los supuestos emisarios del Kremlin le ofrecieron al entonces presidente ayuda económica y 10.000 soldados de Rusia. En una de estas citas estuvo Artadi, así como en otra con un grupo similar, realizada en el Hotel Colón, en la que se habló de criptomonedas.

El aviso de Aguirre

En su declaración, la exdirigente de Junts admitió estos contactos, pero les quitó importancia, alegando que habían durado poco y que no se concretó nada. También insistió en que, aparte de Terradellas, desconocía quiénes fueron sus interlocutores. Sus vagas palabras enervaron al juez Aguirre, que al finalizar el interrogatorio no solo le dijo que su versión “carece de sentido" y "no tiene lógica”, sino también que podía “tener consecuencias procesales, que ya se verán cuales”. Antes le recordó que los testigos tienen la obligación de decir la verdad.

“¿El presidente la manda a entrevistarse con unas personas, entre las que está Víctor Terradellas, de una cosa importante y usted no toma nota de quiénes son, ni de qué realmente pretenden, para darle cuenta? Si le encomienda que vaya, es porque merece la pena, sobre todo en unos días tan especiales como eran los previos a la DUI (...) ¿Está allí de cuerpo presente y nada más? No tiene sentido”, espetó el togado.

No sabe quiénes eran

Antes le había reprochado: “Un ciudadano ruso viene a proponer algo de criptomonedas, al menos saber quiénes son. Lo habitual es que se den tarjetas”. Artadi respondió: “Todo tuvo poco rigor y poca credibilidad”. Pero el juez insistió: “Algo tiene cuando [Puigdemont] los recibe a los dos días en la Casa dels Canonges”. La exdirigente de Junts contesta: “Yo no hice seguimiento de ese tema”. Y el juez replicó: “¿Pero usted informó al presidente de lo que hablaron”. “Si, sí”, corroboró Artadi.

La testigo aseguró que a la reunión con Terradellas y el emisario ruso la había enviado Puigdemont. Se hizo en la cafetería del Hotel Colón. No recordaba el día exacto, aunque fue entre el 21 y el 24 de octubre del 2017. “Duró 20 minutos”, precisó. “Ellos querían contactar porque tenían interés en saber cuál era la política del Gobierno de Catalunya en el tema de criptomonedas. Empezaron a explicar su importancia (…) no trajeron referencias”, sostuvo. “Era todo muy confuso”, agregó. De la reunión en la que participó el 'expresident' en la Casa dels Canonges, relató que fue de “tres o cinco minutos” y que Puigdemont dijo: “'Bueno, bueno, ya hablaremos', como despachando a esa gente (...) Fue una cosa muy rápida”. Admitió que desconoce si hubo otros encuentros, aunque la supuesta trama rusa se reunió dos veces con el expresidente de la Generalitat.