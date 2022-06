La Universidad desde un tanque

De cuclillas, una joven se acerca a un visor con cámara térmica y observa. Se retira, mira estupefacta a su alrededor y vuelve a poner el ojo junto a la mira. A su vista, no puede haber nada más que los verdes jardines del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) y... ¿tanques? Y siete u ocho vehículos militares que el Ejército de Tierra ha dispuesto en las instalaciones universitarias como parte del extenso programa de la Jornada OTAN para jóvenes celebrada este miércoles, que complementa a la próxima Cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid con motivo del 40 aniversario de la incorporación de España.

Normalmente, quienes ponen el ojo ahí suelen vestir uniforme y observar los terrenos más hostiles, en guerras o misiones por la seguridad y la paz de zonas combustibles o, en el peor de los casos, en llamas. Se trata de un lanzamisiles Spike LR y cada misil lanzado tiene un coste de 100.000 euros. Lo que no sabe esta chica, quizás, es que en sus manos tiene un arma capaz de inutilizar cualquier vehículo de combate a una distancia máxima de cuatro kilómetros. Incluso al poderoso y robusto Obús ATP M-109 que, a unos pasos, se alza imponente por encima de los tres metros de altura. Es, junto al Leopardo español y al Pizarro, el blindado que más expectación ha generado entre los jóvenes que han asistido a la exposición. No es para menos, su gran cañón deja intuir su fiereza. Y es que contemplar a un palmo de la cara un carro de artillería capaz de destruir objetivos a 30 kilómetros de distancia en una extensión de 150 metros no es, ni mucho menos, habitual.

La cultura de Defensa es crucial porque, como ha señalado en la inauguración el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, "cada uno de nosotros contribuimos a la defensa de nuestro país". Para el teniente general Fernando García y García de las Hijas, transmitir estos conocimientos resulta esencial por el "cada vez más presente papel que desempeña la OTAN en la seguridad de España". Y en esa relación de retroalimentación del país con el resto de naciones de la Alianza Atlántica, Córdoba se encamina a situarse en el mapa operativo como uno de los puntos esenciales de apoyo para los países aliados en el sur de Europa, gracias a la futura base logística del Ejército de Tierra. Un hub de industria 4.0 con la tecnología más puntera que supone todo un salto al futuro en el ámbito militar, académico-científico y empresarial, pues no cabe olvidar que la base establece vínculos con la propia Universidad y las empresas.

En ese camino ya comenzado por la búsqueda e incorporación de talento al proyecto, el programa de las jornadas de la OTAN ha servido para acercar esa cultura de la Defensa y abrir una puerta a un universo, en muchas ocasiones, poco conocido. Personal militar ha brindado sus conocimientos a unos jóvenes entregados a la exploración de los vehículos expuestos y de los temas tratados en las conferencias. Los siete vehículos desplegados han formado una valiosa representación de la heterogeneidad del equipo militar. Por un lado, procedente del Centro de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón, un vehículo recuperador ha hecho gala de que no todo en las misiones es el combate. El MAX Pro Recovery sirve para transportar a los vehículos dañados o inmovilizados. Cada uno de ellos supone una pieza fundamental sobre el terreno, ya sea para la exploración (VEC), para el transporte de tropas (VTZ) o para la defensa-ataque. Entre los carros, que han pasado por territorios como Irak, Líbano o Letonia (donde se encuentra la mayoría actualmente), ha lucido también un vehículo eléctrico que se trata de un proyecto en ciernes del Ejército de Tierra con la Universidad de Córdoba.

Para saber cómo se ve la Universidad desde un tanque habría que preguntar a los jóvenes. "Impresionante", "especial" o "única" son las palabras que más se repiten, porque, a parte del interés que ha suscitado el mundo militar y de la logística, la experiencia ha llegado a un nivel más elevado involucrando a los asistentes lo máximo posible en todos los aspectos. Por si la realidad virtual, que ha recreado escenas como la reparación de vehículos en una supuesta base como la de Córdoba, fuera poco, el Ejército ha brindado al público raciones de comida de campaña con útiles (para la depuración del agua y el cocinado de alimentos) empleados por las tropas en las misiones. A eso hay que sumar la sensación de observar cada detalle de los vehículos e introducirse en alguno de los carros, aunque solo sea para la foto. En el interior, una palabra define la jornada: "Flipante".