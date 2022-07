Al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se le esperaba la tarde del domingo en San Telmo para dar los últimos toques al Gobierno que tiene previsto presentar este lunes. “Quién sabe. La última vez los informó la misma mañana”, comentaron en su equipo. Entonces eligió su despacho para hacer las llamadas telefónicas de la buena nueva a sus futuros consejeros. Tiene ya su gabinete perfilado y baraja varias posibilidades en el caso de que algunos de los elegidos, sobre todo perfiles no políticos, declinen su oferta. Comparecerá pasado el medio día para presentar un Ejecutivo que tomará posesión el martes y que contará con una profunda renovación, "de más del 50%", dan por hecho en el PP andaluz.

Los propios consejeros admiten que esta vez no saben nada y el presidente los tiene “muy despistados”. Moreno bromeó en su toma de posesión con que les queda "un cuarto de hora". Quien cree que tiene posibilidades de quedarse ni siquiera conoce si seguirá en la misma cartera, cambiará de competencias o saldrá del gabinete. Al medio día del domingo aún no le había dicho nada a ningún consejero. Ni siquiera hay quinielas como en ocasiones anteriores porque Moreno está muy preocupado en cortar cualquier tipo de especulación.

Habrá incorporaciones con peso político y económico. La salida de Elías Bendodo, consejero de Presidencia, y la de Juan Bravo, Hacienda, ambos para dirigirse a Génova con dedicación exclusiva, marca las decisiones que debe adoptar el presidente, que ha sondeado, como contó este periódico, perfiles profesionales sin éxito por las duras incompatibilidades y los bajos sueldos en la administración andaluza. Del PP se sientan en el gabinete Carmen Crespo (Agricultura), Marifrán Carazo (Fomento) y Patricia del Pozo (Cultura). Jesús Aguirre salió de Salud, que también está vacante, para ser presidente del Parlamento.

Sueldos e incompatibilidades

El presidente de la Junta de Andalucía gana 69.243 euros y un consejero de su Gobierno 68.150. La norma permite a los altos funcionarios que se incorporen al Consejo de Gobierno cobrar un plus para que no baje su retribución pero esa garantía no existe en el caso del sector privado. Por eso se supo, ya casi al final de la legislatura, que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, había estado cobrando un complemento no declarado en el portal de retribuciones pero sí en su IRPF, de 60.000 euros, elevando su nómina a 127.363 euros. La ley andaluza impide, salvo esta excepción, cobrar más que el presidente de la Junta. No es fácil que altos ejecutivos o directivos de la empresa privada renuncien a su nómina y además se expongan al foco público, declarando todos sus bienes e intereses y sometidos posteriormente a duras incompatibilidades.

Moreno busca experiencia en la gestión y eficacia ante una amenaza de dura crisis económica. Debe encajar todas las piezas en un Ejecutivo que, dejó claro en su investidura, irá “a por todas” en “un momento histórico inquietante y perturbador”. Debe ser un equipo eficaz en la gestión, solvente para las carteras económicas y político en un clima de densa confrontación con el Gobierno de la nación y con un año y medio por delante de citas electorales. La renovación será importante en cuanto a nombres, por la salida de Cs y los consejeros del PP que saltan a Madrid, y también arrojará novedades en su estructura.

Puesta a punto del PP y adiós a Cs

El dirigente popular aprovechará también la remodelación de su Gobierno para hacer ajustes en el partido, al que quiere “modernizar” y poner a punto, con nuevos rostros fuerte al frente, pensando ya en las municipales y aprovechado el tirón del caudal electoral del pasado 19-J.

El líder del PP andaluz guarda con mucha prudencia los nombres de su equipo. Tanto que desde su entorno aseguran que si alguno se filtrara, el presidente no dudaría en buscar un plan B y descartar esa opción. Hay especial cautela y el presidente andaluz no ha comunicado a “casi nadie” lo que está barajando. Lo que se conoce hasta la fecha es que habrá una remodelación de competencias en el Gobierno, que pasó de quince a doce consejerías en la anterior legislatura, cuando PP y Cs llegaron con un discurso político donde denunciaban el despilfarro de anteriores gobiernos socialistas, prometieron racionalización y ahorro, suprimiendo carteras y sillones. Ampliar carteras sería una enmienda a la totalidad de ese discurso pero el PP admite ahora que la suma de muchas competencias en varias ‘macroconsejerías’ fue un error. Moreno encargó días después de su victoria por mayoría absoluta un informe exhaustivo sobre el reparto de competencias. Puede que no haya más consejerías pero sí una nueva estructura y más cargos intermedios.

Habrá novedades en el decreto de estructura del Gobierno, que afectará también a las delegaciones y la organización de la Junta en las provincias. El presidente también ha sondeado a organizaciones y colectivos de la sociedad civil, también a algún interlocutor del sector privado, que le insisten de forma reiterada en la necesidad de más agilidad y menos burocracia, en la urgencia de contar con una administración adaptada al siglo XXI y que no sea un lastre sino una ayuda para atraer empresas e inversiones, según fuentes próximas a Moreno.

El 'no de Marín

Cs saldrá del Gobierno aunque el presidente ya ha dicho públicamente que contará con muchos de los profesionales del segundo y tercer escalón de las consejerías que ocupó este partido: Educación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, Economía y la vicepresidencia que englobaba Turismo, Regeneración Democrática o Administración Local. Fue también Moreno quien desveló que había ofrecido a Juan Marín continuar en alguna otra responsabilidad y lo declinó. No quiere esto decir que no vaya a aceptar algún cargo aledaño al Gobierno, no exactamente una consejería, pero sí algún puesto de responsabilidad pública tras haber dimitido de la presidencia de Cs Andalucía por el fracaso electoral del 19-J. Sería, eso sí, “más adelante”.

De esta terna de consejeros de Cs desde el principio la que figuró con más posibilidades de continuar fue Rocío Blanco, titular de Empleo, un fichaje independiente sin carné del partido que venía de la Seguridad Social. Fuentes del Gobierno aseguran que Empleo es una consejería clave en un momento de turbulencias económicas y con el paro en Andalucía como problema endémico. Poner al día esta Consejería, atrapada entre el fraude de los ERE y el de los cursos de formación, ha sido un trabajo complicado, admiten desde Empleo.