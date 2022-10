Tras constatar el fracaso de la comisión negociadora para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Consejo General del Poder Judicial, su presidente, Carlos Lesmes, ha decidido seguir adelante con lo previsto por el pleno del pasado 29 de septiembre y ha acordado convocar uno extraordinario para el próximo jueves día 13, lo que aleja el horizonte de su anunciada dimisión hasta al menos entonces.

El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo fue informado este miércoles de que los interlocutores designados por los vocales progresistas tiraban la toalla al constatar la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los conservadores, que siguen manteniendo carecer de candidatos del Supremo para el TC. En el caso de que se hubiera producido un acuerdo, la reunión de todos los vocales se debería haber producido al día siguiente para proceder a cumplir el mandato legal de nombrar a sus vocales lo antes posible.

La convocatoria del pleno cuenta con un único punto en el orden del día: "evaluar los trabajos llevados a cabo por la comisión negociadora y, en su caso, valorar posibles candidaturas al Tribunal Constitucional". Será entonces cuando se sepan si las nuevas vías abiertas este mismo miércoles por los progresistas para proceder al relevo del TC han dado sus frutos.

Convencer a uno

Se trata de tratar de convencer a alguno de los ocho vocales que formaban el núcleo duro del sector conservador para que se sume a los progresistas hasta alcanzar los 12 votos necesarios para llegar a los tres quintos.

Lesmes anunció que dimitiría al frente del Poder Judicial en el acto de apertura del año judicial si no veía un acercamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para proceder a renovar el CGPJ, que lleva cuatro años de retraso. No obstante, matizó que abandonaría su responsabilidad una vez "encauzados" los nombramientos del TC que corresponden al Consejo, circunstancia que aún no se ha producido.