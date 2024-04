Puigdemont regresará a Cataluña el día de la investidura aunque no sea el candidato

El expresident y candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, asegura que volverá a Cataluña para el debate de investidura sea o no candidato a la presidencia. Así lo ha afirmado en una entrevista en Rac 1, donde también ha confirmado que si no consigue una mayoría para volver a liderar el Govern de Generalitat, dejará el escaño y la política institucional. "En absoluto me veo como líder de la oposición", ha aseverado.

Según Puigdemont, si no consigue ser restituido en el cargo del que fue apartado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, su opción será ejercer como expresident de la Generalitat. "Un expresident no puede estar en el senado ni en un consejo de administración", ha espetado. Según el líder de Junts, con la entrada en vigor de la ley de amnistía, se cierra "una etapa política".

También ha descartado un regreso en plena campaña electoral, aunque la ley de amnistía estuviera en vigor y se levantaran la ordenes de detención que pesan sobre él. "El regreso que hemos estado trabajando durante tantos años no puede ser un acto de servicio a un partido, ni del mío", ha afirmado Puigdemont, tras rechazar también algún tipo de "gamberrada" como bajar a hacer una "'selfie' en Figueras" y volver al sur de Francia donde ahora reside.

"Para mí es un tema serio. Solo volveré para el debate de investidura. El acto de regreso es más de país que de partido, tiene que tener un sentido institucional", ha detallado en este sentido.

Sobre los posibles pactos poselectorales, Puigdemont ha descartado buscar algún tipo de encuentro con el PSC, pero ha avisado que los socialistas sabrán "lo que tienen que hacer". En este sentido, ha advertido de una posible retirada del apoyo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez si los socialistas hace una "jugada" como la del ayuntamiento de Barcelona. "Si Illa quiere hacer una jugada como la de Collboni, él sabrá", ha añadido, en este sentido.

"Tendría poco sentido que diéramos apoyo a un Gobierno de Madrid cuando su franquicia pone palos a las ruedas de una mayoría decidida por los ciudadanos de Cataluña", ha remachado.