La Eurocopa 2021 continúa este lunes con el debut de la selección española frente a Suecia, el primer gran reto de Luis Enrique Martínez. La selección española abrirá este lunes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (21.00 horas/Telecinco) mientras que el gran líder de una selección española rejuvenecida, que busca nuevos referentes que agranden su leyenda en una competición que conquistó en tres ocasiones. Intentando superar la preparación más accidentada de un torneo por el coronavirus, enterrada la incertidumbre, regresa el fútbol con un estreno ante Suecia.

España entra en escena en el torneo continental y espera ya de inicio no dejar dudas en un choque que no se presenta sencillo y ante un rival ya conocido de la fase de clasificación, pero ante el que no estuvo Luis Enrique Martínez en el banquillo ni en la clara, pero trabajada, victoria del Santiago Bernabéu (3-0) ni en el sufrido empate (1-1) de Solna.

Por otro lado, la selección de Polonia, con Robert Lewandowski como principal arma ofensiva, se estrena este lunes en la Eurocopa en el Estadio de San Petersburgo (18.00 horas/Cuatro) en busca de un triunfo que le permita aspirar a colarse en octavos, ante una Eslovaquia que espera volver a dar la campanada como hace cinco años.

El combinado centroeuropeo terminó primero en su grupo de clasificación para la cita continental. Ahora, en su cuarta presencia en una Eurocopa, intentará repetir la gesta de 2016, cuando alcanzaron los cuartos de final, y para eso debe hacerse con uno de los dos billetes que se repartirán en un Grupo E que comparte con España, Suecia y los eslovacos.

Como primer partido de la jornada, Escocia y República Checa se miden este lunes (15.00) en el estreno para ambas en la Eurocopa 2020, dentro de un Grupo D que lidera Inglaterra tras su triunfo (1-0) el domingo sobre Croacia, un primer partido que sin embargo puede ser clave para buscar la clasificación a octavos de final.

Con ingleses y croatas uno o varios peldaños por encima, para escoceses y checos el duelo directo entre aspirantes a sorpresa obliga a cumplir este lunes. Después, a ambos les quedarán los duelos a priori más complicados de puntuar, pero con tres puntos el panorama sería muy halagüeño, sin olvidar la vía de ser tercero.

Escocia parte con ligero favoritismo por jugar en casa, en Hampden Park, una motivación más para una selección que regresa a una gran cita 23 años después. Además, los de Steve Clarke tienen parece la suerte de su lado, ya que sacaron el billete a la Eurocopa en un agónico 'playoff' con dos triunfos en los penaltis.

Posibles onces

ESPAÑA: Unai Simón; Llorente, Azpilicueta, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabián; Ferran Torres, Morata y Gerard Moreno.

SUECIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak y Berg.

POLONIA: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz; Klich, Zielinski; y Lewandowski.

ESLOVAQUIA: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; y Duda.

ESCOCIA: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams.

REPÚBLICA CHECA: Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Král; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Los tres encuentros se podrán disfrutar en Telecinco y Cuatro a las 15.00, 18.00 y 21.00 horas. También puedes seguir el partido en directo aquí. El minuto a minuto con las ocasiones, los goles, las tarjetas, los cambios y el resultado del encuentro.

Hungría - Portugal. La Portugal de Cristiano Ronaldo salta a escena en la primera jornada de la Eurocopa del grupo de la muerte, el F. Los lusos abren su participación en el torneo continental ante el rival más débil y después del positivo por coronavirus de João Cancelo, que ha abandonado la concentración. Será clave que los lusos consigan sacar los tres puntos de este primer enfrentamiento. Se podrá seguir en Cuatro a las 18.00 horas y aquí.

Francia - Alemania. El español Carlos del Cerro Grande ha sido designado para dirigir el encuentro estelar Francia-Alemania, correspondiente a la primera jornada del grupo F de la Eurocopa, que se disputará el martes (21.00, 19.00 GMT) en el Allianz Arena de Múnich. Se podrá seguir en Telecinco y aquí.