Persona de Teatro. Lo de esta joven de Canals por la interpretación es, como ella misma define, «pasión». Una vocación tan intensa que le llevó a priorizar el teatro frente a otras disciplinas artísticas, como la música. Segura de su profesión, asegura que la cultura cambiará la sociedad y, para ello, necesita fuertes referentes.

Paula Llorens es, por definición y vocación, una «persona de teatro». A este ha dedicado su trayectoria, lo que le ha permitido cosechar grandes éxitos gracias a su primera función teatral, así como alzarse con el Premio Talento Joven en la categoría de Cultura.

El jurado se deshizo en halagos al proclamarte ganadora por considerar tu trayectoria un ejemplo de dedicación y pasión. ¿Cómo ha sido este viaje?

Soy un culo inquieto, me pasa desde pequeña. Mis padres me cuentan que les costaba gestionar todas las actividades que yo quería hacer: gimnasia rítmica, música, etc. Cuando empecé la carrera de Filología Hispánica me pasó lo mismo, compaginaba mis estudios universitarios con las clases de Arte Dramático y las de piano, que se impartían en Carcaixent. Vivía entre trenes, allí estudiaba y hacia los deberes.

Soy así, no sé dejar las cosas a medias. Empecé a trabajar como actriz y enseguida me gustó la escritura y la dramaturgia, quería especializarme como directora mientras estudiaba un máster y ahora me ha vuelto a pasar. Me he matriculado en una tesis doctoral. Siempre he querido compaginar mi labor académica con la variante más dinámica. El de la interpretación es un camino con dificultad, pero con mucho aprendizaje. Si a ti te gusta, disfrutas del proceso.

Lo he pasado mal cuando he recibido un no como respuesta, pero esto es lo que me gusta y lo hace con tanta intensidad que al final te generas tu propio trabajo y desarrollas tus propios proyectos.

Entre tus sueños está producir tu segunda obra de teatro. ¿Cómo te ayuda este premio?

Voy a compaginar la producción de esta obra con mi tesis doctoral y estoy muy ilusionada. Arrancamos en dos meses en la Mostra de Teatre de Alcoi. Los 6.000 euros del galardón me ayudan muchísimo, sobre todo ahora que empezamos con los ensayos la semana que viene y se necesitan fondos para la escenografía, el vestuario, la fotografía... Las compañías pequeñas tenemos que hacer malabares y este premio es una ayuda para emprender.

Adelántanos algo del nuevo proyecto...

[Ríe] Es una comedia sobre dos personajes, interpretados por Sergio Caballero y por mí, que se despiertan en la misma habitación de hospital. La obra gira en torno a su convivencia y los problemas que surgen en su forma de relacionarse. Ella ha perdido la esperanza por la vida y él es un profesor de literatura amante del Romanticismo. La función abarca las complejidades e incondicionalidad de la amistad.

"¿Qué han hecho los que me preceden? Como artista puedo imitarlo o transgredirlo"

¿Por qué decides realizar esta segunda obra en valenciano?

Yo soy de Canals y mi idioma es el valenciano. En esta segunda obra he optado por mi lengua, aunque también la he adaptado al castellano. Queremos dar la oportunidad a la sociedad de elegir en qué idioma quieren acercarse al arte y disfrutar de la función. A mí me hace mucha ilusión, cada obra tiene sus propios rasgos característicos.

¿Crees que València es una ciudad que permite el desarrollo cultural de jóvenes artistas?

Debo decir que sí ofrece oportunidades, esa es mi experiencia. El Ayuntamiento de València me otorgó una beca de residencia para desarrollar mi primer espectáculo de teatro. Ahora acabo de recibir gracias a Levante-EMV y Bankia otro reconocimiento que me permite producir el segundo. Debes estar pendiente de becas y subvenciones, pero sobre todo trabajar, tener tesón y perseverancia. Esta es una profesión inestable, pero si no te rindes y buscas alternativas, las oportunidades surgen.

¿Qué expresas a través del teatro que no consigues con otras disciplinas?

Decidí no cursar los Estudios Superiores de Piano cuando el teatro se puso en mi vida. Me decanté por estudiar Arte Dramático por su libertad creativa, poder contar historias me llena. Agradezco mucho a la música todo lo que me ha aportado, que me ha servido para mejorar mi interpretación, como la musicalidad, el canto… Pero el teatro me atrapó, el piano es más técnico, al menos así lo percibo yo. Me siento más cómoda con esta forma de expresarme.

"Queremos dar la oportunidad a la sociedad de elegir en qué lengua quiere acercarse al arte" Paula Llorens - Ganadora de Talento Joven en la categoría de Cultura

¿Cómo el arte y la cultura pueden mejorar el mundo? ¿Deben los jóvenes liderar ese cambio?

La cultura es una herramienta de cambio, pero es más importante que cree interrogantes que el hecho de que ofrezca respuestas. Yo no quiero adoctrinar a través del teatro, sino buscar la reflexión. No sé si ese cambio lo deben liderar los jóvenes porque primero tenemos que aprender y tener referentes. ¿Qué han hecho todos los que me preceden? Cuando lo tenga claro puedo hacer dos cosas: imitarlo o transgredirlo. Los referentes son muy importantes, pero también siento que somos hijos de nuestro tiempo.