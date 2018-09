Unes festes per a la història en Alaquàs

La participació és la clau de les festes d'Alaquàs. Eixa és la idea compartida de clavaries, col·lectius i responsables municipals. I la prova són les xifres. L'ajuntament organitza tota una sèrie d'activitats, que arrancaren ahir i finalitzen el 15 de setembre. I les entitats festeres les multipliquen amb les seues iniciatives. En qüestió econòmica, Alaquàs destina 80.000 euros de la partida de Festes, que s'elevaran a uns 130.000 amb les de Cultura (enguany amb subvencions pel centenari del Castell) i de Joventut. Però el pressupost real es multiplica amb les aportacions que fan totes les associacions.

Una representació d'eixes entitats es va reunir ahir al Castell per a presentar els actes. L'alcaldessa, Elvira Garcia, va arrancar la roda de premsa explicant que les festes «són identitat» i que «el poble mereix el màxim i el millor». D'altra banda, la regidora de Joventut va indicar que el Festival de Rock, que se celebra aquesta nit, combinarà rock, pop i, fins i tot, soul. Finalment, el titular de Festes i Cultura, Toni Saura, va destacar el Pregó d'anit que, per primera vegada, era un correfoc 'made in Alaquàs' donat que s'ha format una Colla de Dimonis al poble que va oferir un espectacle coordinat amb Origami Teatre.

Els testimonis

En les intervencions, els Moros i Cristians Peroles varen repassar els principals actes de la seua festa i les representants de les capitanies, Hospitalaris i Muladins, anunciaren una entrada amb 'boato' «espectacular» per al dia 15 de setembre.

Les Festeres d'Alaquàs, un col·lectiu feminista laic, va convocar a la ciutadania al seu concurs de coques, que serà el dia 4 a les 18,30 hores en la plaça de la Constitució, a més del Correbars del dia 6 de setembre.

La Junta Central de Penyes va recordar que la jornada de paelles de hui concentra a tots els col·lectius i, per això, va fer una crida al respecte i a passar-ho bé sense agressions. També informaren que s´han inscrit unes 150 grups per a fer paella.

Per la seua banda, el portaveu d'Amics de la Cordà va recordar que aquesta tradició està més que consolidada al poble, després d´estar a punt de desaparèixer en 2003, i va defensar especialment la Cordà infantil.

Les clavariesses de Sant Miquel varen explicar el repte que suposa per a elles assumir una festa tradicionalment d´homes.

Les clavariesses dels Dolors varen explicar la seua batalla per recuperar la festa i varen rebre l'aplaudiment dels col·lectius.

Per l'absència de clavaris, els representants de la Confraria de la Mare de Déu de l'Olivar recordaren la importància de la festa del dia 8 perquè és la de la patrona i animaren a la gent a assumir aquesta responsabilitat. A més, explicaren que part de la seua tasca és mantindre la presència de la Mare de Deu durant l´any al carrer i en la societat, que fan amb les passades i els trasllats de la imatge peregrina. «La festa de l´Olivar acava el dia 8 i comença eixe mateix dia», varen manifestar.

Dos clavaris del Crist de fa 25 anys indicaren que assumiran els actes religiosos perquè enguany tampoc hi ha clavaris de la segona festa grossa.



Punt violeta amb voluntariat i gots retornables amb missatge

L'eix central del protocol de seguretat està destinat a prevenir la violència masclista. El consistori instal·larà un Punt Violeta en els tres actes de major afluència (paelles, festival de rock i paelles de la Creu) atés per personal tècnic i per voluntariat prèviament format. Un dels col·lectius que més s'ha involucrat és el de les Festeres d'Alaquàs, que aporta vora una desena de persones voluntàries. De forma paral·lela, l'entitat ha posat en marxa una campanya contra l'assetjament de nit quan una dona torna sola a casa, a través de converses de WhatsApp que reflecteixen situacions quotidianes entre l'afectada i amigues o familiars.

També l'ajuntament ha llançat una campanya de gots de plàstic retornables per als concerts, amb missatges contra l'assetjament masclista, i ha convocat un concurs de samarretes.