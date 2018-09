Els Moros recuperen el Castell d'Alaquàs

El Castell d´Alaquàs, en mans cristianes des de les passades Festes Majors, va ser conquistat per les tropes mores a la tradicional Conquesta del Castell que organitza cada any l´Associació Moros i Cristians Perolers d´Alaquàs.

La plaça de la Constitució es va plenar d´espectadors que acudiren per gaudir d´aquest espectacle medieval.

Els diferent bàndols, el cristià que van desfilar pel Carrer Major i els moros que ho van fer per l´avinguda Miguel Hernández van trobar-se a la Plaça de la Constitució on es va representar la lluita entre els guerrers d´ambdós bàndols representats per algunes persones de les filaes i actors que incorporaren la participació de cavalls.

Una batalla encarnada a cavall i a peu amb espases donà la victòria al bàndol moro. Una vegada acabada la lluita la Capitana Mora va fer una entrada triomfal a la Plaça i anuncià la reconquesta de la localitat d´Alaquàs.

Gran entrà

El dissabte 15 de setembre serà el dia gran de l´Associació de Moros i Cristians Perolers d´Alaquàs. A les 18:30 hores de la vesprada se celebrarà la tradicional Entrà on milers de festers i festeres recorreran els carrers de la ciutat a ritme de música. L´Entrà eixirà des del Castell i finalitzarà a la porta de l´Ajuntament on es dispararà un castell de focs d´artifici.