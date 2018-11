El PSOE asegura que no se ha incumplido la ley

El PSOE de Paterna asegura que el ayuntamiento no ha recibido notificación de la Fiscalía, aunque muestra «plena disposición del equipo de gobierno para colaborar con la justicia». Pese a todo el partido del alcalde Sagredo defiende que tal como «argumentan los funcionarios, a la concejal no adscrita no se le ha beneficiado con respecto a su anterior situación, por lo que no se incumple ninguna Ley». Además, acusa al PP de estar detrás del caso, ya que una denuncia anónima, «que curiosamente destapa el PP».