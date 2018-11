Carta completa de Sergi Ruiz a la militancia de Foios

En maig del 2015, per primera vegada, el valencianisme polític arribava amb contundència a totes les institucions, també als ajuntaments i a Foios, amb un govern de coalició, COMPROMÍS obtenia l'alcaldia, al capdavant d'un govern progressista i transformador. Entràrem en un moment particularment difícil, de desgovern i descrèdit del Partit Popular, que posava en entredit fins i tot la institució municipal, i a hores d'ara, hem aconseguit eixir d'aquesta situació.

Han passat quasi quatre anys i tenim molts motius per a l'optimisme. S'ha fet molt i pràcticament en tots els àmbits, especialment en l'economia i hisenda, urbanisme i modernització de l'Ajuntament. S'han posat les bases per a molts altres canvis i una transformació del nostre poble amb un objectiu clar: la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Entre d'altres objectius, el proper ajuntament ha d'arribar a fer les inversions que el poble necessita, amb garanties suficients i sense hipoteques que impedisquen afrontar el nostre futur.

S'ha treballat amb constància i perseveració, amb moltes dificultats però sense perdre la il·lusió de treballar pels ciutadans i ciutadanes de Foios. Un dels propers objectius és completar el projecte de mobilitat urbana i presentar un projecte urbanístic que siga participatiu i encare els nous reptes que tenim: cal pensar en un model integral de poble sostenible.

Durant aquest anys al front de l'alcaldia, sempre he tingut el recolzament del col·lectiu que forma COMPROMÍS PER FOIOS. Hem mantingut una dinàmica de treball, amb reunions periòdiques en les quals es debat, s'informa i s'aprén, una veritable cooperació que ha estat la garantia de la proximitat amb els problemes i reptes reals del municipi. Política des de la base, que actua cap dalt, que influeix sobre les polítiques que importen a les persones.

Quatre anys no són prou i potser es podria haver anat més enllà, sempre hem de ser crítics i escoltar els que discrepen. Per fer una bona feina i que ens sentim orgullosos de viure en un poble com el nostre, m'agradaria comptar amb el teu suport per encapçalar de nou la candidatura de COMPROMÍS, per continuar sent l'alcalde de tots i de totes, recolzat per un col·lectiu de persones, al servei del poble des de fa dècades, i concloure els projectes que hem encetat en aquesta legislatura i que el temps d'una legislatura no ha permés finalitzar.

Novembre 2018, SERGI RUIZ ALONSO