Toni Sanabria acompañará a Bronchud en la candidatura del PP a Mislata

El PP de Mislata contará con Toni Sanabria en su lista para las elecciones municipales del 26 de mayo. Así lo ha confirmado esta mañana el presidente del Partido Popular, Jaime López Bronchud, quien ha agradecido "la valentía y la generosidad de Sanabria". "Toni representa la ilusión y la renovación del PP en nuestro pueblo" ha asegurado Bronchud "muy agradecido por su paso adelante para construir una Mislata mejor".

Toni Sanabria es un nombre propio en el fútbol de Mislata. Desde los 5 años no ha abandonado su pasión por el balón, que tantos

y tan buenos momentos le han aportado a él y al deporte mislatero. Fue capitán del Mislata CF durante diez años, dirigiendo con éxito una época

donde se alcanzó primero el ascenso a Preferente y, posteriormente, el ascenso a Tercera División en tan solo 4 años. Tras 25 años en el Mislata CF, continúa actualmente su carrera deportiva en el Vallbonense. Bronchud ha anunciado que, en caso de gobernar Mislata, Sanabria será su titular de la concejalía de Deportes. Hijo y nieto de castellano manchegos, Sanabria comparte su pasión futbolística con su amor por Mislata, donde reside y donde es, además, fallero de la comisión de Antonio Molle – Gregorio Gea.

Sanabria ha explicado que "acepta el reto porque me ilusiona, me compromete y me apetece mucho poder opinar y trabajar para decidir cosas que mejoren mi pueblo". "Llego a un equipo con gente muy válida, personas trabajadoras y, sobre todo, buenas personas" asegura poniendo en valor que "valora mucho la calidad humana". Bronchud, en la misma línea, ha agradecido a Sanabria "su paso adelante para construir juntos una Mislata mejor" y ha puesto en valor "la honestidad, la modestia y la lealtad que se respiran al escucharle hablar". "Estoy convencido" ha asegurado "que haremos un buen equipo".

El presidente popular ha asegurado que "Sanabria forma parte de ese nuevo PP de Mislata que garantiza un proyecto nuevo y mejor" y que necesita de "manos y voces como las de Sanabria". "Con 34 años, Toni es un emprendedor nato. Tiene un negocio propio de hostelería y sabe perfectamente que son el compromiso, el sacrificio y el trabajo porque se enfrenta cada día desde bien temprano a la dureza de levantar una persiana". "Me representa, representa la Mislata que quiero y representa el nuevo Partido Popular que quiere mejorar su pueblo" ha concluido Bronchud.