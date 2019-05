Lorena Silvent aboga por una pacto de izquierdas "responsable" en Catarroja

La candidata del PSPV Catarroja, Lorena Silvent, y actual teniente alcalde de Catarroja , quien ha gobernado en coalición con Compromís esta última legislatura , en cuanto a los pactos, asegura que "nosotros ya hemos demostrado que somos garantía de estabilidad. Ahora, tal vez, habrá preguntarle a otros ..", en relación a Cpmpromís y Guanyar catarroja que rompieron su alianza. "reemos que hay que estar a la altura cuando toca. Esperamos que todas las fuerzas de izquierda sean igual de responsables que ha sido el PSPV y dan el mismo ejemplo, si llega el momento", añade.

En cuanto a sus propuesta, destaca la de poner en marcha el sistema de reconocimiento del ADN para que los propietarios de mascotas sean responsables. "Es un sistema utilizado en otras poblaciones y bastante efectivo para crear conciencia".

También desea continuar con el programa iniciado desde el gobierno en cuanto a programas aue giranen torno a eliminar la prostitución del polígono. "En Catarroja nos habíamos acostumbrado a ver la prostitución en la calle y no hacer nada. Los socialistas estamos coordinando con otras administraciones para intervenir conjuntamente y en asociaciones que atienden a las mujeres prostituidas. Lo sabemos, las soluciones no son sencillas, pero hay que abrir los ojos y no ser indiferentes a la explotación y la injusticia".

Silvent quiere poner también el foco en la juventud y en el paro juvenil. "Debemos dar respuesta a sus necesidades. Se debe facilitar que puedan incorporarse al mercado laboral y tener independencia, por eso también hemos sacado ayudas para el pago del alquiler o hipoteca de la vivienda habitual". En cuanto a los mayores, "queremos iniciar el nuevo Espacio Barracas, que mejorará las instalaciones y la oferta para la gente de más edad".