Cs presenta su proyecto "Benetússer limpio" en su programa

Las quejas de numerosos vecinos de varias zonas de la población denunciando el estado en que se encuentran de total abandono, suciedad e insalubridad los barrios donde viven, ha llevado a ser prioritario entre las medidas del programa electoral de Ciudadanos Benetússer, el establecer un plan de limpieza de solares, naves, etc.., con el fin de erradicar también las plagas de roedores y otros animales nada beneficiosos.

Los barrios en los que se actuará son los de la Estación, el Rajolar, Nuestra Señora del Socorro y la zona de Ausiàs March-El Palleter.

"Benetússer limpio" es el plan de choque para darle un lavado de cara general a toda la población, la limpieza de grafittis , de las suciedades de las mascotas , la retirada de elementos peligrosos de las fachadas con riesgo para las personas. Este plan de choque, Ciudadanos Benetússer se compromete a realizarlo en los primeros 100 días de mandato; en la actualidad Benetússer es una población sucia.

Otro de los asuntos importantes y que los equipos de gobierno, tanto del Partido Popular y en la actualidad de tripartito no han sabido aclarar y explicar a los vecinos es el Centro Deportivo/Piscina; vamos a solicitar una auditoria externa para saber exactamente se encuentra el expediente ( pagos realizados, liquidaciones, situación judicial ), no se puede engañar más a los vecinos con falsas promesas de apertura que luego se diluyen en el agua y no de la piscina de Benetússer.

El equipo encabezado por Pedro Salmerón está dispuesto a llevar al Ayuntamiento una nueva forma de hacer política realizada desde la cercanía de los vecinos y vecinas de la población.