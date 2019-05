"Nos ha faltado muy poco"

El PSPV de Benetússer y Alcàsser miran con envidia sana a sus vecinos de Silla y Picassent que han logrado la mayoría absoluta. Las "Evas", la alcaldesa Eva Sanz en Benetússer y Eva Zamora en Alcàsser se han quedado a un solo concejal de conseguir emular a sus compañeros Conxa García y Vicente Zaragozà. Pese a que necesitarán pactar para poder gobernar con mayoría en sus respectivos ayuntamientos la alegría es máxima porque ambas han crecido notablemente en número de votos.

Sobre todo en Benetússer, donde la actual alcaldesa que gobernaba en coalición con Compromís y EU, ha pasado de 5 ediles, los mismos que el PP , a tener 8. "Las encuestas internas y los números nos ponían en que íbamos a llegar seguro al sexto y había opciones de lograr el séptimo, pero a partir de conseguirlo y ver que seguíamos aumentando casi me da un ataque de nervios", recuerda Sanz, que se encuentra "muy feliz" por los resultados. "Ha sido un premio a la gestión de estos cuatro años y también nos ha beneficiado que no se presentase Guanyar Benetússer que tenía dos concejales",

El PSPV gobernaba en coalición con Compromís y EU, que han sacado dos y un concejal respectivamente, para gobernar Eva solo necesitará pactar con uno "aunque creo que estos cuatro años los tres juntos hemos hecho una buena gestión y podemos seguir haciéndola. Aún es pronto y tenemos que reunir la ejecutiva y perfilar cosas", explica.

En Alcàsser, Eva que ha estado gobernando en minoría con los mismos concejales que el PP, se ha visto reforzada con uno más aunque no es suficiente, ya que PP tiene 5 y Compromís y Cs uno cada uno. "Estamos muy contentos, intentaremos entablar negociaciones con el resto de partidos y sino fraguan seguiremos como hasta ahora, aunque mucho mejor porque tenemos un concejal más y después de este mandato tan duro nos hemos curtido", explica. La alcaldesa ha vivido un mandato duro, con una férrea oposición de Compromís, que a priori, hace complicado llegar a un pacto cuando por ejemplo no han apoyado ninguno de los presupuestos presentados por la alcaldesa en los dos últimos años. "Nos reuniremos la ejecutiva y hablaremos de todas las posibilidades a partir de la semana que viene. De momento disfrutamos de los resultados, hemos superado los 2,000 votos, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo.