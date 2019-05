Una fira amb molt de gust!

Picassent serà, este cap de setmana, un gran aparador al mercat i els seus voltants. Des de la vesprada del divendres 31 i fins al diumenge 2 de juny, el sector hostaler i comercial oferiran als paladars més exigents les diferents tapes i els millors productes combinats amb valors tan nostres com la proximitat, l'harmonia i el tracte personal a la Fira de la Tapa i el Comerç, organitzada per la Regidoria de Comerç i Mercat i amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants i Serveis de Picassent.

Enguany s'arriba a la quinta edició d'aquesta fira que, un any més, repeteix cita amb les Festes de la Miraculosa: música, tradició, solemnitat, espectacle i devoció durant el cap de setmana amb actes variats i diversos per a tots els públics.Així ho manifesta l'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia: «Aquests dies viurem un ambient únic, Picassent serà un escenari de cultura, de tradició i de molta festa on es respirarà un ambient immillorable. Per això, vull fer extensiva la invitació a totes les persones que vulguen acostar-se al nostre poble per a disfrutar i participar en aquesta fira».

Seran, doncs, un total de 30 empreses les que ocuparan el recinte firal en una zona que també acollirà diferents tallers i activitats complementàries als diferents estands comercials. Així, els sabors i els gustos més casolans es trobaran presents amb les tapes dels 10 establiments participants i les seues propostes culinàries. En definitiva, el millor aparador possible per a compartir bons moments amb la millor companyia. D'altra banda, el carrer Gómez Ferrer reunirà els 20 expositors en un context únic i singular per posar a l'abast de les persones visitants els seus millors productes a preus immillorables i amb descomptes especials. A més, i per a facilitar l'accés a la zona, el pàrquing del mercat municipal estarà obert durant l'horari de la fira.