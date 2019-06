Compromís desvela que PURP no confiaba en el PSOE en Puçol para la alcaldía

Compromís per Puçol considera que diez días después de las elecciones municipales sin haber tenido noticias del PSOE son los que han provocado que el partido de las urbanizavciones PURP llegue a un acuerdo de gobierno con el PP, C's y Vox. "Dar por seguro que vas a conseguir la alcadia sin tener mayoría absoluta y sin negociar y cerrar acuerdos con todos los posibles socios de gobierno es tener una ignorancia supina y desconocer totalmente como se hace actualmente polític", critica Compromís sobre el PSPV.

Para los nacionalistas, "no se puede empezar la casa por el tejado" ya que "la estrategia del Psoe para formar un gobierno progresista en Puçol ha sido lamentable" puesto que la formación tardó diez días después de las elecciones en telefonear a Compromís per Puçol para mantener una primera reunión e intentar aproximar posturas. "Mientras tanto el PP ya se había reunido dos veces con PURP para avanzar en un acuerdo para formar gobierno con Vox y C's", indican.

Respecto a la reunión del 7 de Junio entre PSOE y Compromís per Puçol, "la primera y única condición que puso el PSOE encima de la mesa, para empezar a negociar y llegar a un acuerdo, fue que la alcaldía fuera para ellos los cuatro años". Pero la coalición replica que tras "la mala experiencia vivida en los dos últimos años de gobierno con los socialistas", asegura que exigió "desde el primer momento, que había que hablar primero del qué, del cómo y del cuando para gobernar nuestro ayuntamiento". "Es más, ante la continua insistencia por parte del PSOE para que les diéramos los cuatro años la alcaldía, Compromís per Puçol estuvo a punto de levantarse y de abandonar la reunión", añaden.

En Compromís detallan que después se han producido dos reuniones más que "sirvieron para fijar las reglas del juego y marcar las prioridades, ante un hipotético gobierno de Psoe, Compromís per Puçol y PURP" pero en el tercer encuentro "Compromís decide mantener una reunión con PURP para conocer de primera mano sus condiciones para apoyar el futuro gobierno, manifestándonos que no habían recibido ninguna noticía del PSOE hasta ese día" por lo que "habían ido avanzando y ya tenían bastante terminado un acuerdo con el PP, C's y Vox".

Asimismo, Compromís asegura que PURP les manifestó que, de acordarse un pacto con la izquierda "no tenían nada claro que la alcaldía fuera para el PSOE, por haberlos engañado al no cumplir ningún acuerdo del pacto 'oculto' firmado con la anterior alcaldesa socialista y por la pésima gestión en las urbanizaciones de la actual cabeza de lista, Ana Maria Gómez Pimpollo como concejala de Urbanismo".

Por ello, en la tercera reunión, Compromís narra que transmitió al PSOE que no estaba nada claro que PURP apoyara elpacto. "El PSOE volvió a insistir, una y otra vez, en qué si nosotros firmábamos un preacuerdo, ellos conseguirían el voto de PURP, pero que había que firmar sí o sí el preacuerdo en esta misma reunión, por el cual Compromís per Puçol se comprometía a darle la alcaldía al PSOE", explican.

Finalmente, Compromís per Puçol se negó a firmar este preacuerdo y pidió que PURP acudiera también a la próxima reunión y que aclarara su postura y sus exigencias para formar parte del posible gobierno. "Este fue el detonante por el cual el Psoe dió por rotas las negociaciones. Que ahora el Psoe quiera responsabilizar a Compromís per Puçol de su lamentable estrategia y de la forma de llevar la negociación, es simplemente faltar a la verdad, como suelen hacer habitualmente. Los socialistas han obviado desde el principio que para formar un gobierno sólido era importantísimo contar con el voto de PURP dado que no teníamos la mayoría absoluta. Si no saben el motivo por el cual PURP no confía en ellos, que se lo hagan mirar", concluyen.