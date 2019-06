Compromís votará a su candidato en el pleno

A falta de dos días para la investidura de alcaldes y alcaldesas, las formaciones van posicionándose. De este modo, Compromís per Torrent ha anunciado que los dos ediles que ha obtenido votarán a su candidato Pau Alabajos en el pleno "después del anuncio" del socialista Jesús Ros de conformar un gobierno en minoria.

La coalición no sigue, por tanto, al pie de la letra el acuerdo de los negociadores de pactos locales del Bptànic que instaban a reeditar pactos de izquierdas o a facilitar que gobernara la lista más votada en los puntos donde no exista el acuerdo. Y este segundo punto pasa por no presentar candidatura o abstenerse en la votación.

Según Pau Alabajos, se ha optado por la opción de votar su propuesta porque "es prácticamente imposible" que "la ultraderecha, la extrema derecha y la derecha se unan para votar a Compromís". "No creo que ni el PP, ni Ciudadanos ni Vox quieran que se lleven a cabo nuestras políticas después de cuatro años algunos de ellos criticando muchas de las iniciativas", indica. De todos modos, en caso de que se produjera esta maniora, el edil renunciaría de inmediato. "No aceptaremos una alcaldía con esos votos", dice.

La decisión, en todo caso, de la asamblea de Compromís se produce por el anuncio de Ros, la semana pasada, de su intención de gobernar en minoría a lo largo de la próxima legislatura. En este contecto, Alabajos opina que "Ros tendría que explicar a la ciudadanía de Torrent que significa su anuncio de gobernar con apoyos puntuales, y más en concreto en el caso inmediato de la presentación y aprobación de los futuros presupuestos locales.

"La intención del grupo socialista de aprobar inicialmente los presupuestos locales en julio es la prueba evidente que el PSOE tiene una agenda oculta de pactos con los partidos de la derecha que no ha explicado en ningún momento a los vecinos y vecinas de Torrent que votaron en clave progresista el pasado 26 de mayo, valora el edil.

Días antes de la asamblea de Compromís per Torrent, su grupo municipal informo a la Ejecutiva Local de los movimientos y contactos que se estaban produciendo dentro del ayuntamiento. "En ningún momento el partido socialista nos ha manifestado su intención de conformar un gobierno de mayorías que contenga una hoja de ruta presupuestaria con una clara proyección social y transformadora para Torrent. Más bien ha sido todo al contrario, comunicándonos un gobierno de pactos en minoría sin explicarnos ni el qué, ni el como, ni con quien, de las futuras acciones del gobierno municipal", insisten en Compromís