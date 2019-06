Música con aroma de plantas mediterráneas y sabor a cerveza artesanal

El aroma de la vegetación mediterránea, la puesta de sol y la belleza de un 'hort de tarongers' como es Villa Rosita de Picanya, constituyen el escenario de una de las experiencias musicales más singulares que se promueven en l'Horta Sud. El Festival dels Horts ha recorrido en su segunda edición los principales ríos europeos, desde el Moldava hasta el Túria, a través de música de cámara y hasta del flamenco.

L'Hort de Montesinos, como también se conoce el recinto, acoge la cita que organiza un colectivo cultural local, la Filharmònica, con el ayuntamiento. Ejerce de director artístico de esta experiencia Toni Galera, músico profesional y pianista, además de un enamorado de este característico paisaje con el que siente arraigo desde pequeño. "Yo soy de Picanya y ya me colaba en los 'horts' cuando era niño ya que siempre me ha parecido la zona más bonita de nuestro pueblo. Siempre he tenido el sueño de hacer algo aquí y ahora hemos tenido la suerte de que la familia Montesinos nos ha abierto su casa", explica Galera a Levante-EMV.

El festival, con tan solo dos ediciones, está en el camino de convertirse en un referente del calendario cultural comarcal por la combinación de un programa de alta calidad, el recinto donde se realiza y la combinación de música con gastronomía.

El ritual es el mismo en cada cita aunque cambia el programa artístico. El público llega y asiste a una presentación general. Tiene tiempo de tomar una copa de vino, una cerveza artesanal fabricada en Picanya y un pincho, y se dispone a disfrutar de la experiencia. La primera parte musical consiste en varios microconciertos a cargo de alguno de los intérpretes en el jardín (junto a la instalación artística que ha realizado Fuencisla Francés), en la terraza o en el interior de la casa. Y finalmente se ofrece el gran concierto del día en el porche de Villa Rosita.

También los artistas siguen un protocolo. Desde unos días antes, se hospedan en dos apartamentos de la monumental villa y realizan los ensayos entre jardines, frutales y huerta. "Estamos muy contentos porque hemos llenado todos los días con más público que el año pasado. Ahora puliremos algunos detalles pero este lugar es mágico y los músicos son fantásticos", añade Toni Galera.

El Rin, el Moldava, el Gualdalquivir o el Túria, como caudales de vida, han sido la excusa para interpretar, a lo largo de tres jornadas obras de Schuman, Bedrich o Dvorák. Y en la última jornada, la de este jueves, el programa incluye una obra de Joaquín Turina, una selección de canciones españolas basadas en textos de Federico García Lorca y "Tal Solo Río" del compositor de Torrent Javier Martínez Campos.

Los y las artistas son un grupo de seis intérpretes: Cristina Grifo (violín), Erzhan Kulibae (violín), Isabel Villanueva (viola), Iris Azquinezer (violoncello), Francisco Mestre (contrabajo) y el propio Galera, los que en la primera jornada se sumó el tenor Manuel Gómez Ruiz y en la última, la cantaora Rosario la Tremendita.