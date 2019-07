Vox Massamagrell asegura que las celebraciones del Orgullo Gay fomentan la pederastia

La formación de Vox Massamagrell, que el pasado 26M logró representación municipal en la figura de José Carlos Grau, expresó en su perfil social su rechazo a las celebraciones con motivo del Día del Orgullo LGTBi y las diferentes campañas realizadas por entidades públicas y privadas. Así, el pasado viernes, el partido local criticó que una cadena de comida rápida especializada en hamburguesas regalara las típicas coronas de cartón de las fiestas de cumpleaños con los colores del arco iris. "

La afirmación recibió una lluvia de comentarios en contra y lejos de amilanarse, Vox Massamagrell defendió su postura. "El movimiento LGTB alienta desfiles de personas desnudas delante de niños, si desean normalidad no hagan el indio", "Libertad ya la da nuestra Constitución, no hacen falta desfiles ni mascaradas, ni provocaciones al mundo católico", "Si los homosexuales quieren respeto e igualdad, cosa que nos parece genial, que no monten manifestaciones donde se ofende a los cristianos y se ofende la moral delante de niños" o "El día que los gays no hagan el ridículo con el orgullo habran conseguido la igualdad que tanto proclaman, pero el problema es que no quieren algo que saben que ya tienen, sino el supremacismo, acabar con los valores cristianos de la sociedad, y la familia y eso no se lo vamos a permitir" fueron algunos de los argumentos de la formación local.