Premio a las "estrellas" de Paterna

La cadena de restauración Carl´s Jr. ha entregado los "Premios Estrellas de Paterna 2019" a cinco representantes del mundo de la cultura, el deporte, la música y la integración social de Paterna, por haber contribuido de forma destacada al desarrollo social y cultural de la localidad valenciana.

La entrega de estos premios está enmarcada dentro del Programa Internacional de Estrellas de Carl's Jr., que busca reconocer la labor de aquellas personas, clubs, asociaciones, instituciones, fundaciones del ámbito social, económico, cultural, deportivo etc, de los lugares donde se asienta, que hacen posible que dicha localidad y su gente, sean y vivan mejor.

Los premiados han sido seleccionados por un jurado interno de Carl's Jr. España, que ha querido destacar la labor realizada por estas 5 estrellas en la localidad valenciana de Paterna: el Club de Gimnasia Rítmica Torrepaterna, la Federación Intercomparsas de Paterna, Ángela Pérez, CEO del Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN), Patricia Barbeta y el Festival de Cine Antonio Ferrandis.

La ceremonia de entrega de premios ha contado con la presencia del Ilmo. Sr. Don José Manuel Mora, Teniente de Alcalde de Paterna y con doña Teresa Espinosa, Concejala de Turismo, Cultura y Foc, así como de una representación del panorama social y cultural de la localidad. Al acto también se ha sumado una gran representación del equipo directivo de Beer&Food, encabezados por su CEO Sergio Rivas.

Según Sergio Rivas, CEO del Grupo Beer & Food: "nuestro programa de estrellas busca reconocer el mérito de aquellas personas que a nivel local han destacado por diversos motivos, contribuyendo a que dicho lugar y sus gentes sean mejores. En esta ocasión nuestra estrella ha llegado por primera vez a Valencia, en concreto a la localidad de Paterna, y hemos querido rendir un merecido homenaje a estas 5 personas, que son un gran ejemplo de lucha, superación, sacrificio, esfuerzo y pasión por lo que hacen en esta localidad. Estamos muy orgullosos de que formen parte de nuestra familia de estrellas, y esperamos que este sea el inicio de una estrecha relación de futuro".

El Club de Gimnasia Rítimica Torrepaterna, uno de los referentes deportivos de la ciudad, ha sido galardonado por el impulso de los valores del deporte entre los más pequeños y por los logros alcanzados en campeonatos autonómicos y nacionales. Esther Marcos, Presidenta del Club, ha recogido el premio, acompañada de una amplia representación de gimnastas y de la junta directiva.

Por su parte, la Federación Intercomparsas de Paterna, la entidad festera que aglutina a todas las comparsas de Moros y Cristianos de Paterna, ha sido reconocida por fomentar el interés y el mantenimiento de la tradición, la historia y la promoción de esta gran fiesta. Al evento de recogida han asistido su Vicepresidente, Eugenio Llabata, así como otros integrantes de la agrupación.

En el caso de Ángela Pérez, CEO del Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN), el jurado ha querido destacar su carácter emprendedor y ser un referente internacional en el entorno de la genética, la apuesta por el I+D, y su contribución a la formación médica y a la divulgación de la ciencia. Anna Gómez, adjunta a dirección del centro IMEGEN, recogía el premio en su nombre.

También se ha premiado Patricia Barbeta, influencer de Paterna, galardonada con una "Estrella de Paterna 2019" por ser un gran ejemplo de las nuevas generaciones que pisan fuerte en la sociedad, que no se dan nunca por vencidos, que creen en lo que hacen y que no admiten un no por respuesta. El jurado ha premiado su capacidad de trabajo, de influencia y de conectar con el público más joven.

El último galardón ha sido Festival de Cine Antonio Ferrandis, que lleva el nombre de uno de los grandes actores de nuestro país, paternero de pro, por su gran labor en la difusión del cine a nivel local y regional, su papel en el fomento de la cultura. Doña Teresa Espinosa, Concejala de Turismo, Cultura y Foc, ha sido la encargada de recoger el premio.