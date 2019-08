Compromís denuncia quejas de vecinos de Bovalar por la "chapuza" de las obras

Varios vecinos y vecinas del barrio de Bovalar en Paterna han trasladado sus quejas a Compromís per Paterna a raíz de las últimas obras de asfaltado realizadas en el barrio. Unas obras que los mismos vecinos y vecinas han calificado de "chapuza". La concejal de Compromís per Paterna, Neus Herrero, ha informado en este sentido que "en la calle Peñón de Ifach no han puesto ninguno badén, una demanda hecha por los vecinos y aprobada en los presupuestos participativos, tan solo han pintado algunos pasos de peatones sin ningún badén. Por otro lado en algunos tramos de la calle han rascado el asfaltado como "badena de última generación" cosa que ha dejado perplejo a los ciudadanos y que no han dudado de calificarlo como "una auténtica chapuza".

"Es de entender el cabreo de los vecinos y vecinas del barrio visto el resultado final de estas obras, unas obras que empezaron a realizarse en periodo electoral y, visto el resultado, deprisa y corriendo, sin pensar en la gente del barrio y en sus propuestas, pero sí pensando en el rédito electoral del Psoe", ha destacado Neus Herrero.

Según informa la formación valencianista, lo que más preocupa a los vecinos es que a la altura de la curva de la calle Peñón de Ifach, el lugar más peligroso de la calle, no han puesto ningún paso de peatones elevado, cuando esto mismo los vecinos se lo trasladaron a policía local cuando se ejecutaban las obras. Por otro lado, otra calle que no han arreglado correctamente en el barrio, es la calle Santa Gemma. Una calle donde sí que han colocado pasos elevados después del asfaltado pero se han dejado sin arreglar un socavón.

Para concluir, la concejal de Compromís ha manifestado que "deseamos que el actual equipo de gobierno del Psoe en esta legislatura crea más en la Participación Ciudadana y no deje las peticiones y propuestas vecinales olvidadas en un cajón, hay que tener más respeto por el trabajo que realizan los vecinos y vecinas en las juntas de barrio, un trabajo altruista que realizan con el único fin de mejorar la vida de su barrio".