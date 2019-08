La obra del colegio Cremona de Alaquàs sigue parada

p. t. s. c.

Imagen aérea del colegio Ciutat de Cremona, tomana ayer. p. t. s. c.

La Plataforma Tots Som Cremona ha vuelto a dar un toque de atención a la Conselleria de Educación, el enésimo en el proceso de construcción del colegio de ladrillos para esta comunidad educativa, cuyo alumnado ha superado una década en barracones. El colectivo ha recordado a los responsables autonómicos que el compromiso de reemprender la obra ayer 19 de agosto no se ha cumplido.

La estructura del edificio, que ya está construida, estaba ayer totalmente abandonada y sin ningún signo de actividad en el interior, como pruebas las imágenes aéreas que la plataforma tomó durante la mañana.

«Otra vez nos han fallado. Nos reunieron con fotos y noticias en los medios de comunicación para decirnos que se había llegado a un acuerdo y que hoy (por ayer) comenzaban las obras. Y las obras no han empezado», criticaron.

El colegio Ciutat de Cremona de Alaquàs arrastra un gran retraso en su construcción y, de hecho, ya se han dado diferentes fechas de posible apertura que no se han cumplido. Hace semanas, la comunidad educativa de este centro elevó una queja porque la obra estaba prácticamente paralizada e instó a los grupos en les Corts a tomar cartas en el asunto. De hecho, una representante de Podemos acudió a Alaquàs a dar apoyo a las familias en esta batalla.

Con posterioridad, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, reunió a los representantes municipales y del centro y les informó de que la empresa adjudicataria de la obra había presentado un modificado del proyecto y ello comportaba una serie de trámites administrativos hasta alcanzar un acuerdo.

Con todo, la posible fecha que se apuntó de reinicio de la obra, no se ha cumplido. «Nos dan igual los motivos, que si los materiales, que si los obreros, que si las modificaciones. Son excusas», dicen en la plataforma, al tiempo que añaden que «los niños y niñas del Cremona llevan esperando un colegio 12 años». «La Plataforma Tots Som Cremona ha esperado y ha creído en este gobierno pero nos hemos cansado de esperar. El Cremona no se cierra, el Cremona no se calla», advierten.