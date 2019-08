Una boda con un paje canino

Mari Luz Ojeda y Jorge Martínez, con su can «Hog», ayer en Torrent.

Son amantes de los animales y, en el día de su boda, quisieron que uno de los cinco que forma su familia, les acompañara. Por ello, Jorge Martínez Sorlí y Mari Luz Ojeda Ruiz se casaron ayer en el Ayuntamiento de Torrent, acompañados por su perro Hog, que tuvo la función de portar los anillos durante el acto civil.

La ceremonia se celebró en la sala de juntas del consistorio, situada en la quinta planta, que es el espacio habilitado por el ayuntamiento para las bodas civiles entre semana. Cuando los casamientos son durante el fin de semana, se celebran en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

El concejal de Modernización y portavoz municipal socialista, Andrés Campos, ejerció de oficiante, en su calidad de alcalde accidental. Cuando llegó a la sala, encontró a la pareja con los testigos y con Hog «que tuvo un comportamiento ejemplar», según explica el edil.

El ritual de la ceremonia fue el habitual salvo que los novios tenían en brazos a Jock, un can de tamaño pequeño, que llevaba en la espalda un pequeño almohadón donde estaban las alianzas para los novios. Campos indica que el can observó todos los acontecimientos con interés. Y, en el momento de intercambiár los anillos, el perro tuvo su momento de protagonismo.

Tras la parte oficial del acto, Campos indicó a la pareja que en la actual legislatura es el concejal de Protección Animal, un área a la que el consistorio pretende dar un impulso con diversas medidas.

El edil indica que la pareja tiene otros dos perros y dos gatos, aunque optaron por el de menor tamaño para llevarlo al consistorio.

La de ayer fue la primera boda en la que participa un perro en el Ayuntamiento de Torrent aunque «puede no ser la única si alguna otra pareja lo pide y el comportamiento de los animales es correcto». Aunque no es frecuente que vayan canes con sus familias al ayuntamiento a realizar trámites, «en principio no existe ninguna prohibición expresa» y de hecho, «algunas personas con diversidad funcional visual acuden con sus perros lazarillos a realizar trámites a la oficina de información ciudadana».