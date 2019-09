El PP recoge las denuncias de los vecinos de la Ermita y la calle Valencia

La portavoz del Partido Popular, Amparo Folgado y el concejal José Francisco Gozalvo se reunieron con los vecinos de la Ermita, Canónigo Gisbert y la calle Valencia, tras las "múltiples quejas" de estos vecinos antes el Ayuntamiento y "no obtener ni respuesta ni solución a los problemas planteados", según los populares.

Folgado se ha comprometido con los vecinos a hacer visible su problema y denunciar su situación en el Pleno municipal, para que se tomen las medidas oportunas. Los vecinos han denunciado problemas de inseguridad ciudadana, falta de limpieza e higiene, problemas por la ocupación ilegal de viviendas y falta de civismo. Estos vecinos afirman que "poco a poco el barrio se está degradando frente a la pasividad del Ayuntamiento que prefiere hacer barrios nuevos sin resolver los problemas que surgen en los barrios tradicionales".

Falta de vigilancia policial

Uno de los principales problemas planteados por los vecinos y por el cual han presentado instancias en el Ayuntamiento sin obtener respuesta es el de "un grupo de motoristas que realizan carreras nocturnas, con motos sin el tubo de escape reglamentario que utilizan la calle Valencia para hacer carreras y caballitos, llegando a superar los 80 km/h". Además, los vecinos afirman que "no podemos dormir, sufrimos de insomnio cada noche y éstos motoristas aprovechan que la rotonda de cuatro caminos está cortada y no circulan vehículos, para hacer sus carreras". Además, afirman que pese a las quejas en el Ayuntamiento y múltiples llamadas a la Policía Local, no son atendidas sus quejas. Las quejas no solo se ciñen a las motos sino que también se quejan por el uso de monopatines eléctricos. Por lo que solicitan más vigilancia policial, la instalación de badenes que impida las carreras o la puesta en marcha de un radar.

Inseguridad ciudadana y falta de civismo e higiene

Los vecinos del barrio de la Ermita, también han denunciado el problema de seguridad ciudadana generado por un grupo de personas que se reúnen cada día en la puerta de la Parroquia de San Luis Beltrán y en la de los comercios y banquitos de la zona. Los vecinos denuncian que "estas personas intimidan a los vecinos, utilizan los contenedores de Canónigo Gisbert y Santa Teresa como urinarios, donde dejan sus propias heces, consumen estupefacientes y alcohol en la vía pública y algunos llegan a dormir en bajos y entradas de garajes".

Los vecinos denuncian que "esto no lo queremos para nuestro barrio, es un problema social y ni el gobierno municipal ni la Policía hacen nada para solventarlo". Además, denuncian que "muchos vecinos llevamos más de 50 años viviendo en este barrio y nunca hemos visto lo que está ocurriendo ahora, están dejando morir el barrio a pasos agigantados y nuestros hijos tienen miedo de andar por la noche por el barrio". Un vecino llegó a afirmar que "estamos en una ciudad sin ley y el círculo se va ampliando cada vez más hacia el centro de la ciudad".

Los vecinos también denunciaron el problema de ocupación ilegal de viviendas y el plan de rehabilitación y regeneración del barrio que propuso la asociación de vecinos al consistorio y que solo el PP, asumió en su programa electoral.

Obras en la rotonda de cuatro caminos

A los diferentes problemas planteados por los vecinos, se suma el de las obras interminables en la rotonda que une Canónigo Gisbert, Camí Reial, Valencia y Mas del Jutge. "Llevamos cerca de un año sufriendo las obras de la rotonda, cuando terminen no va a quedar ningún negocio abierto en el barrio".

Además, los vecinos también denuncian que "desde que cerraron al tráfico el cruce para construir la rotonda, es un peligro andar por nuestras calles, debido a que se circula en dirección contraria, por calles estrechas y la gente aparca en doble fila o encima de las aceras en la calle Canónigo Gisbert".

La portavoz del Partido Popular, Amparo Folgado se ha comprometido con todos los vecinos a hacer visible su problema, trasladarlo al Pleno municipal para que toda la corporación municipal sea sabedora y a presentar iniciativas para que el gobierno socialista actúe de verdad en el barrio.