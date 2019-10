Compromís propone la creación del Consejo Municipal del agua en Mislata

Compromís per Mislata presenta en el pleno municipal una moción para la creación del Consejo Municipal del agua en Mislata con el objetivo de impulsar el estudio del modelo de gestión del ciclo integral del agua al municipio. Javier Gil, portavoz y regidor de Compromís por Mislata, ha comentado que "la gestión del agua está en manos privadas, y genera unos beneficios económicos que no revierten sobre el bienestar de los mislateros y mislateras, sino sobre los beneficios industriales de una empresa multinacional privada". Además, comenta Gil que "un bien como el agua no puede estar sometido únicamente a criterios monetarios".

La moción de Compromís propone que el pleno del Ayuntamiento de Mislata acuerde la creación del Consejo Municipal del Agua con el objetivo de estudiar y revisar el presente contrato con la empresa privada que gestiona el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, así como estudiar la implantación de un modelo de gestión público.

"Nuestro modelo de gestión del agua no es lo del beneficio empresarial, apostamos para suministrarla con una perspectiva ecológica, un modelo de gestión donde la administración pública cuido del recurso y lo suministro a sus usuarios a precio de coste" ha explicado Gil.

En la propuesta de Compromís, el Consejo Municipal del agua estará formado por un representante de cada grupo político con representación al Ayuntamiento con voto ponderado en función de la representación plenaria, un Secretario, técnicos municipales y las asociaciones de Mislata y partidos políticos sin representación que quieran añadirse.