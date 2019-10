Paiporta reparte 170.000 servilletas con mensajes por la igualdad

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Paiporta ha repartido 170.000 servilletas con mensajes por la igualdad y de lucha contra la violencia machista a unos 80 bares, restaurantes y cafeterías de la localidad. La campaña tiene como objetivo concienciar sobre la necesidad de combatir conjuntamente la desigualdad como raíz de problemas como la violencia machista o la discriminación por motivo de género.

Estas servilletas se han puesto a disposición de los locales que han deseado adherirse de manera gratuita, y se han sufragado con fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. El Ayuntamiento de Paiporta recibió 20.000 euros de estos fondos, que también se han invertido en formación de diferentes departamentos, como la Policía Local, y otras campañas enfocadas a actuar en todos los sectores de la población, especialmente, en el ámbito educativo, con las personas más jóvenes.

Algunos de los mensajes que contienen las servilletas su 'No es no. Solo sí es sí', 'Yo te quiero libre', 'Tu papel es clave. Stop violencias machistas', 'Si el amor te aprieta, no es tu talla', 'No te laves las manos frente a la violencia', 'Quiero ser libre, no valiente', 'Que el amor valga la alegría, y no la pena' o 'El amor no hace daño, el machismo mata'.

"La violencia machista tiene su raíz en la desigualdad entre hombres y mujeres, en relaciones asimétricas donde la mujer está subyugada al hombre, y es precisamente sobre ese factor sobre el que queremos actuar con un elemento tan cotidiano como las servilletas de los bares y restaurantes", ha explicado el concejal de Igualdad, Guillem Montoro. "Queremos que las mujeres que sufren maltratos o se encuentran en riesgo de sufrirlos no se sientan solas, que sepan que el debate y la lucha está en el día a día, que nos estamos ocupando de luchar por la igualdad", ha concluido Montoro.