Guanyar Catarroja culpa al gobierno de "pasividad" ante el caso de conflicto laboral

El grupo municipal de Guanyar Catarroja - Esquerra Unida del Ayuntamiento de Catarroja considera "una falta de responsabilidad del gobierno" el no haber solucionado un conflicto laboral que se remonta a 2013, especialmente si se considera que llevan más de cuatro años gobernando. Según la formación, la pasividad del Gobierno de Compromís y PSOE "ha permitido una constante que denuncian varios trabajadores de la casa como es el acoso laboral".

EU considera "muy grave" que los trabajadores tengan que acudir a los tribunales para que se haga justicia. "Esto toma relieve en la sentencia del pasado 2 de octubre del Juzgado de la Social nº5, en la que apuntaba a que ante este conflicto 'permanecer impasible indefinidamente y sin flaquezas exigiría una singular presencia de ánimo'".

"No es de recibo -comenta Daniel Portillo- que un trabajador del ayuntamiento sufra estas situaciones. Las cosas no se están haciendo bien, continúan habiendo causas pendientes y es posible que pronto se aclarare más ya que no es un caso aislado. Cabe recordar que el pasado mayo cinco policías denunciaban también acoso laboral".

Guanyar Catarroja-EU advierte que un informe del 2013, de Evaluación de Riesgos Psicosociales elaborado por una empresa de prevención de riesgos ya alertaba de la alta conflictividad laboral y acoso moral en el departamento de Policía Local.

Para Daniel Portillo no cabe justificación en un problema laboral tan grave que se venga arrastrando tanto tiempo: "pediremos el expediente para estudiar todas las medidas tomadas por el Equipo de Gobierno y pediremos depuración de responsabilidades".