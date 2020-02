La AVV la Canyada critica la retirada de Levante-EMV de bibliotecas de Paterna

La Asociación de Vecinos de la Canyada ha remitido un escrito a la Unió de Periodistes Valencians y a la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos en la que comunica que desde el pasado dos de enero, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna ha eliminado la suscripción de Levante-EMV, también de Las Provincias, de las bibliotecas, agencias de lectura y centros sociales para 2020. La única prensa escrita es la de tirada nacional.

«Ya no hay ningún ejemplar de prensa valenciana, que es donde se publican las noticias más cercanas no solo a nuestro pueblo, sino que también a nuestra comarca o de otras comarcas, además de los temas autonómicos de todos los ámbitos que nos afectan», afirma el colectivo en su escrito. Por ello, asegura que «además de privar a la ciudadanía de este servicio, consideramos también que es un ataque y un menosprecio al trabajo de tantas personas que realizan su profesión en el periodismo comarcal y local, haciéndose eco de aquellas noticias que, si tal vez no tienen una gran repercusión a nivel nacional, si son muy importantes para nosotras y nosotros».

Así, la Asociación de Vecinos de la Canyada recuerda que durante los últimos años ha llevado a cabo numerosas campañas y reivindicaciones en muchos ámbitos, que siempre han tenido eco en las paginas comarcales de ambos diarios. «Algo que ha sido fundamental para conseguir reivindicaciones como la declaración de Parque Natural del Turia, la construcción de los Institutos de Secundaria y Bachillerato de Paterna y muchas otras más. Ahora nuestra batalla es lograr una frecuencia de metro más justa, que sea de 15 minutos», remarcan.

En este sentido, revelan que remitieron el 3 de enero un escrito al consistorio pidiendo explicaciones y que se revirtiera la situación. «Más de un mes después, no hemos recibido ninguna respuesta y sigue sin disponerse de esta prensa con ediciones comarcales en bibliotecas y demás», señalan.



Acusan al alcalde Sagredo

Por ello, piden a la Unió de Periodistes y a la Asociación Profesional apoyo en su reivindicación y que intervengan. «Nosotros consideramos que no solo es de justicia que la prensa valenciana vuelva a los principales espacios públicos de Paterna sino que esa suscripción se ha de ampliar a más ejemplares. Lamentamos tener que decir que, por desgracia, esta decisión no es arbitraria ni casual, sino que estamos convencidos de que responde al hecho de que al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, no le gusta que la ciudadanía lea noticias que han generado los movimientos sociales de la ciudad (algunas veces críticos) o los grupos de oposición, por lo que, en la medida de sus posibilidades intenta limitar su difusión hasta llegar a esta medida sin precedentes en la ciudad en la presente democracia. En Paterna hemos tenido gobierno a socialistas, populares y de coalición de la izquierda y nunca se dio un hecho como este. Por todo ello, os informamos de la situación y os pedimos vuestra colaboración convencidos de que sin periodismo no hay democracia y el movimiento ciudadano ha luchado lo suficiente por esta democracia como para permitir retrocesos», concluyen.