Récord de participantes en el reto de "Grease" en Lloma Llarga-Valterna

La Asociación Vecinal Lloma Llarga Valterna, lanzó un reto a su vecindario para el viernes 10 de abril, que consistía en bailar el famoso tema del musical de Grease "You're the one that i want". Según la entidad, el reto surgió de una manera espontanea. "El pasado viernes día 3, un grupo de vecinos de la misma comunidad nos pusimos de acuerdo para poner en escena el tema de Queen "We will rock you", y tuvo una gran respuesta por parte de la propia comunidad, por lo que pensamos en lanzar un reto a todo el barrio con la canción y el baile del famos musical de Grease "You're the one that i want", indican.

"No sabíamos el impacto que podía tener entre el resto de comunidades vecinales ya que, al estar confinados, desconocíamos la repercusión que tendría el reto", añaden en la AVV de un barrio con más de 10.000 habitantes. En el reto se pedía a la barriada que se grabase o se hiciese fotos y las enviara al mail de la entidad. "La sorpresa fue que el mismo viernes día 10 nos llegaron muchísimos archivos del vecindario", indican.

Cuando empezaron a organizar los vídeos y fotos para realizar el montaje del vídeo, para sus impulsores "fue un momento muy emocionante, ver que prácticamente todo el barrio se había volcado con este reto".

"Pero lo más conmovedor fue ver en los vídeos a los pequeños de la casa cómo habían colaborado en el reto, decorado los balcones, preparando la indumentaria y ensayando el baile, desde bebes hasta adolescentes, estos momentos en los que no pueden hacer lo que mas les gustaría, que es estar en la calle con sus amigos, ver con la fuerza que han colaborado en este reto es una muestra de la fortaleza de unos niños que quizá no entienden muy bien lo que está pasando", narran en la Avv. Cabe descatar que Lloma Llarga-Valterna es una zona con un alto porcentaje de niños y niñas al ser relativamente joven.

"Desde la asociación vecinal queremos agradecer de todo corazón a todo el vecindario su respuesta a este reto, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, que la música nos una de #balcónabalcón, es una muestra más de que la unidad nos hará salir mas reforazados de esta situación. Gracias vecinos. ", expresa Jaime Morales Tebar, presidente de la asociación.