El PSPV avala el gobierno de Torrent porque Cs «es un partido bisagra»

El responsable de Política Municipal del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, y componente de la comisión que las fuerzas del Botànic crearon para negociar los pactos en los ayuntamientos, considera que el acuerdo de gobierno alcanzado por su partido con Ciudadanos en Torrent es válido porque la formación de centro-derecha «es un partido bisagra y no es lo mismo que el PP o Vox».

Bielsa defiende que el pacto sellado entre el alcalde Jesús Ros (PSPV) y el portavoz de Ciudadanos, Raúl Claramonte, por el que dos ediles de esta formación se han incorporado al gobierno local, no incumple los acuerdos del Botànic. «Ros no se ha apoyado en Ciudadanos para acceder a la alcaldía sino que ya la tenía en minoría, ni tampoco ha pactado para desalojar a otra fuerza de izquierdas», valora Fernández Bielsa. Otro factor que ha hecho que avale el pacto es que «en el contenido del acuerdo, que en el partido conocemos, no se vulneran los principios progresistas que defiende el PSPV ni se altera el programa electoral socialista».

Bielsa añade además que «aunque siempre se prefiere un acuerdo entre fuerzas progresistas, el PSOE y Ciudadanos gobiernan en diversas ciudades de España porque la realidad local, en ocasiones, es diferente». El también alcalde de Mislata incide en que «probablemente el colectivo local del PSOE ha valorado que los ediles de Ciudadanos, en concreto, de Torrent, tienen vocación de mejorar la situación de la ciudadanía y especialmente de las personas más vulnerables».

Por su parte, Compromís insiste en que el acuerdo vulnera el Pacte del Botànic, como han defendido sus dirigentes locales y autonómicos, además de recordar que el portavoz, Pau Alabajos, ofreció a Ros al inicio del mandato un pacto de gobierno, que el veterano mandatario había rechazado. El alcalde manifestó entonces públicamente que prefería gobernar en solitario.

Respecto al acuerdo, por el que se le concede a Ciudadanos la gestión del Vedat, a través de la nueva concejalía que se crea, Compromís ha advertido de que estará muy vigilante sobre las iniciativas que se realicen.