El PP de Paterna lamenta "el estado de abandono" de La Canyada

El Partido Popular ha comenzado una campaña de batidas por todos los barrios de Paterna con el objetivo de visibilizar problemáticas y ayudar a los vecinos que se ven obligados a vivir en zonas que no están siendo debidamente atendidas por el Ayuntamiento.

Recientemente, tras las quejas recibidas por parte de muchos vecinos, visitaron La Canyada, donde pudieron comprobar "el lamentable estado de abandono y limpieza que sufre este barrio de Paterna. La maleza, los mosquitos, los olores, la poca limpieza y la no recogida, ni de la poda, ni de los enseres o basura que deposita el vecindario, hacen que transitar por sus calles, sea, realmente desagradable. Y eso no es todo. Estamos en pleno verano y las altas temperaturas hacen que, con la nula limpieza y nula desinfección existente en la zona, los mosquitos y otros insectos, sean este año los auténticos protagonistas".

Ello unido al alto riesgo de incendio, que, sino se remedia, "puede provocar una catástrofe medio ambiental, debido a la gran existencia en esta zona de pinos y vegetación y afectando también a las viviendas, incluso al cercano parque natural de La Vallesa".

Los populares recuerdan al alcalde, que La Canyada, "dadas las peculiares características de sus viviendas y el alto precio del suelo, es uno de los barrios que más IBI paga y menos servicios tiene, tanto en limpieza como en transporte público o sanidad. Existen, otros barrios muy afectados por la limpieza, como son, Valterna, donde es complicado caminar por alguna de sus calles, están sucias y malolientes, o La Coma, donde para que se le retiren los enseres o tratos, hay casi que suplicar. No es excusa, ni debe utilizarse el estado de alarma, para justificar el estado de estos barrios, pues del presupuesto municipal, se han mantenido y pagado partidas que no se han materializado, o se han utilizado otras partidas del presupuesto para prensa, redes sociales o visibilización del equipo de Gobierno, entendiendo que no eran necesarias".

Para María Villajos, portavoz de los populares, "el estado de alarma no debe servir de excusa para justificar el estado de abandono de La Cañada. Los vecinos han tenido un comportamiento ejemplar durante este confinamiento y el Ayuntamiento debe responder en lo referente a limpieza, desbroce y desinfección de muchas zonas de Paterna".