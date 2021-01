La dueña de un comercio de Catarroja, que fue objeto de un robo, asegura que no pudo poner una denuncia ante la Policía Local porque la patrulla estaba cubriendo un acto navideño. Según laafectada, dos hombres y dos mujeres que hablaban inglés entraron a su local el 22 de diciembre y, mientras que unos le distraían en la caja, una mujer sustrajo del escaparate un bolso valorado en 72 euros. Las acciones quedaron registradas en las cámaras de vigilancia de la tienda, que colocó la dueña al haber sido víctima de tres robos en los últimos cinco meses, el último el 4 de enero.

«Cuando me di cuenta y pude cerrar la tienda y ver que me habían robado, llamé a la Policía Local y me dijeron que no podían atenderme porque la patrulla estaba cubriendo un servicio. Entonces vi a la Policía Local custodiando al Papa Noel que recorría las calles», señala la propietaria del establecimiento, que al final tuvo que acudir a la Guardia Civil. «Es evidente la falta de efectivos policiales que hay en Catarroja», advierte esta comerciante.

El Ayuntamiento de Catarroja ha desmentido que la única patrulla de servicio estuviera destinado al acto navideño. Fuentes municipales han explicado a Levante-EMV que «para eventos como la visita de papa Noel se utiliza un servicio policial extraordinario y siempre hay otra patrulla». En cuanto a la falta de efectivos, el consistorio asegura que garantiza la seguridad y afirma que se han puesto en marcha todas las herramientas a para cubrir las vacantes de agentes que hay ahora mismo en la plantilla. También se han intentado cubrir plaza por comisión de servicios y ahora hay siete agentes que se han interesado en trabajar en Catarroja y se encuentran en proceso de baremación.