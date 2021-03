La maestra jubilada Pilar Latorre Morant será la nueva Jueza de Paz de Alaquàs, tal y como ha acordado el pleno esta semana por la unanimidad de todos los grupos municipales. Esta activista cultural ligada a diversos movimientos asociativos estará en el cargo durante cuatro años, una vez la Audiencia provincial de València ratifique la decisión.

Pilar Latorre tiene 73 años y pasó 33 como maestra de lengua castellana, valenciana y francés en el colegio público Bonavista, donde además fue tutora, jefa de departamento y representante en el Consell Escolar. Durante su etapa docente se formó en numerosas disciplinas complementarias de la educación, entre ellas la de resolución pacífica de conflictos en el aula.

En el terreno social, actualmente es miembro de Alaquàs Debat, voluntaria del proyecto Cor de Vila y una de las lideresas de Poetes d’Alaquàs. Ha ganado diversos premios locales de poesía y es la autora de la letra de la «Malanguenya de Barxeta» en versión alaquasera, que estrenó el Grup l’Olivar, al que también estuvo vinculada durante años. Tras una larga etapa de docente, ahora es estudiante del centro de formación de personas adultas Enric Valor de Alaquàs, donde es representante del alumnado.

«Me he presentado por la sororidad de otras mujeres más jóvenes que me han animado a asumir este reto» Pilar Latorre - Elegida Jueza de Paz de Alaquàs

Latorre Morant explica que había pensado presentarse al cargo cuando el consistorio realizó la convocatoria pública, pero pensó que no podría con la responsabilidad. «Fue la sororidad de varias mujeres más jóvenes que me animaron y me decían que pensaban que yo era la adecuada, junto a mi propia familia y amigos, lo que me hizo dar el paso», afirma.

Pilar Latorre Morant ha pasado por un proceso de selección al que concurrieron 16 personas, algunas de ellas también vinculadas a movimientos asociativos. En el consistorio se establecieron una serie de entrevistas con la junta de portavoces de todos los grupos municipales, como fórmula para llegar al consenso.

Según explica el alcalde, Toni Saura, se buscaba una persona con una cierta trayectoria vital, que tuviera habilidades de mediación, que dominara en valenciano y el castellano por igual y que tuviera implicación con la población. «Y Pilar Latorre cumplía todos esos requisitos, por lo que la decisión ha sido unánime», añade el mandatario.