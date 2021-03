Compromís per Paterna ha criticado hoy el hecho que el equipo de gobierno, liderado por Juan Antonio Sagredo, presente en el próximo pleno municipal una modificación de crédito de 18 millones de euros sin haber consensuado esta cuestión con el resto de partidos. Indican desde la formación que las modificaciones de crédito que se quieren introducir con esta modificación en el presupuesto “no son más que los proyectos que están vendiendo hace 7 años y que no han ejecutado”.

En este sentido, el concejal de la formación, Carles Martí, ha manifestado que “el mismo interventor municipal, en un informe que consta en el expediente de la modificación, dice que hacer una modificación de esta cuantía, y a sabiendas del año que nos espera, es temerario. No sabemos cómo irá la economía y este equipo de gobierno piensa gastarse prácticamente todos los ahorros que tiene. Si las cosas se ponen mal y el ayuntamiento deja de ingresar el dinero que presupuesta… ¿Cómo se hará cargo del gasto social que será tan necesario?”.

“Si hace unos meses se les llenaba la boca de decir que habían hecho cincuenta reuniones con el resto de partidos que estamos en el ayuntamiento y que no le habíamos hecho ni caso, ¿por qué ahora con una modificación tan sustancial ni siquiera lo ha intentado?, no ha hecho ni una sola reunión. El PSOE está vendiendo que creará ocupación con todo este dinero, pero es una falacia, este dinero que ahora mueven de repente no lo podrán ejecutar este año, seguramente el próximo año tampoco, porque no han iniciado los expedientes de contratación”, señalan fuentes de Compromís per Paterna.

“De los 18 Millones de modificación el equipo de gobierno destina solo 275.000 euros para servicios sociales y no en ayudas, sino en reformar un bajo. Haría falta en estos momentos hacer como el año pasado, que con el acuerdo de todas las fuerzas políticas aumentamos más de 600.000 euros las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad”, critica Carles Martí.