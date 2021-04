El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista contra el transfuguismo. La portavoz socialista y vicealcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, ha defendido una moción a través de la cual el Ayuntamiento de Paiporta asume el “Pacto anti transfuguismo”, subscrito en el ámbito estatal en 1998 para crear un acuerdo sobre el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales y reactivado en comisión parlamentaria el 11 de noviembre del 2020.

“El conocido como Pacto anti transfuguismo ya viene del año 98, cuando los partidos políticos del momento vimos que era necesario asegurar la calidad democrática y la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Pero lo que hemos vivido desde ese momento es un cambio de paradigma político, donde se han incorporado nuevas fuerzas y ha aumentado la pluralidad política”, explicaba la portavoz socialista.

La nueva realidad política ha permitido la formación de muchos más gobiernos de coalición, como en Paiporta mismo, o a escala autonómica y estatal. Albalat ha mencionado el caso de los diputados y diputadas de la Asamblea de Murcia como la última muestra de transfuguismo ocurrida en nuestro panorama político.

Por eso, la adenda del pacto de 2020 incorpora elementos como la voluntad de extender los acuerdos en esta materia en el ámbito estatal y autonómico, reforzar el criterio de que la persona tránsfuga no pueda disfrutar de derechos económicos o administrativos que mejoren su situación anterior al abandono del grupo político, la extensión de las medidas de ese pacto a los cargos públicos no electos por sufragio directo, definición más precisa del concepto de “persona tránsfuga”, incorporación de otros supuestos de deslealtad política y la mejora del funcionamiento de la comisión.

Además, la portavoz socialista y vicealcaldesa ha recordado que la situación global de pandemia “nos obliga a los políticos y políticas incrementar nuestra responsabilidad de garantizar la estabilidad institucional”. Albalat ha añadido que la intención de la moción es que las y los miembros de la corporación municipal de Paiporta “asuman el acuerdo sobre transfuguismo para comprometernos frente a cualquier circunstancia a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y respetar la democracia en mayúsculas”. Así mismo, el Ayuntamiento instará a les Corts a adaptar este pacto estatal al ámbito autonómico y a crear una comisión de seguimiento para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

“Estamos dedicando mucho de tiempo y esfuerzo a cosas que ahora mismo no tocan y no son prioritarias y es normal que la ciudadanía no lo entienda ni lo comparta. Mejorar la calidad democrática y garantizarla nos beneficiará a todas y todos y evitará la aparición en escena de cuestiones internas de los partidos que en nada contribuyen a mejorar el bienestar de las personas”, ha concluido Albalat.