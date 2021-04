La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha solicitado reunirse con la conselleria de Medi Ambient para recabar información del proceso de aprobación de PORN del Parc Natural del Túria, una vez aprobado por la conselleria que dirige Mireia Mollà. Según el representante de la Coordinadora, José Ordóñez, “vamos a pedir a Medio Ambiente que tutele la protección del paraje natural de les Moles hasta su aprobación definitiva por parte del Consell”. Y ha recalcado los peligros que aun acechan al paraje natural, “es un espacio muy goloso por su proximidad a València y no podemos permitirnos un descuido y que acabe en manos de especuladores”. Por eso, desde la Coordinadora per a la Protecció de les Moles, exigen su aprobación inmediata.

Les Moles piden, también, amplitud de miras y sensibilidad ambiental, tanto al Consell como a la Abogacía de la Generalitat, en un momento tan delicado como el actual, en plena emergencia climática que nos obliga a rechazar proyectos del pasado basados en el consumo exacerbado y el abuso del combustible fósil y agravado por una crisis sanitaria que ha provocado que la ciudadanía se vuelque en los espacios naturales en la búsqueda de un ocio saludable, gratuito y ligado a la naturaleza.

En este sentido, el representante conservacionista recuerda los valores intrínsecos de les Moles: un espacio natural que alberga multitud fauna y flora típica de los bosques mediterráneos, elementos etnográficos de gran valor y todo ello a sólo 8 km. del centro de València. Ordóñez también ha puesto en valor los usos que se dan en el Paraje Natural, tales como el senderismo, el ciclismo de montaña, el crossfit, cursos de orientación, etc.

La Coordinadora pide explicaciones al Consell por la paralización del PATEVAL (Plan de Acción Metropolitano de València) que preveía les Moles como infraestructura verde. Un plan que según el portavoz de la Coordinadora plantea un acertado modelo que establece como objetivo un desarrollo de las infraestructuras verdes que supere la insularización de los espacios naturales. El objetivo es evitar una organización de los espacios naturales en archipiélagos, permitiendo la circulación de la vida silvestre y las personas entre los diversos dominios verdes, y conectando también los grandes espacios naturales interiores con el área metropolitana. En este sentido, el Paraje Natural de les Moles sirve de conector entre el Parque Natural del Túria y las zonas boscosas y agrícolas de l’Horta Nord que desembocan en el barranc del Carraixet y conectan con la Calderona.

Para finalizar, el portavoz de les Moles ha anunciado que la Coordinadora está preparando una serie de actividades reivindicativas hasta la aprobación definitiva del PORN del Túria que incluye la protección del Paraje Natural de les Moles. Entre otros eventos, ha avanzado la realización de limpiezas intensivas en les Moles, para celebrar el día de la tierra los próximos 23, 24 y 25 de abril.