Los vecinos de Catarroja, Massanassa y Beniparrell dejarán de vacunarse con la Astrazaneca en el vacunódromo de Xirivella y a partir del martes deberán trasladarse al de la Ciudad de la Artes y las Ciencias de València. Las conversaciones del alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, en representación de los otros dos municipios, con la secretaria autonómica de Sanidad, Concha Andrés, quejándose de la dificultad para trasladarse a Xirivella ante la falta de medios de transporte públicos, han surgido efecto y ayer mismo la conselelria rectificaba y comunicaba a estos tres muncipios de l'Horta Sud que su centro de vacunación masiva se situará en València.

La vacunación se producirá cada martes y viernes y para facilitar el transporte a los ciudadanos, los alcaldes de Catarroja, Massanassa y también Albal, que comparte centro de vacunación en València, están gestionando la contratación de un autobús gratuito con la intención de que ya se ponga en marcha el próximo martes. Queda fuera sin embargo Beniparrell, cuyo alcalde Voro Masaroca, asegura que para sus vecinos ir a Xirivella o València prácticamente les supone el mismo problema de movilidad y que la única solución viable es que habiliten el vacunódromo de Catarroja.

Una opción que sigue estando sobre la mesa, según confirma el propio alcalde de Catarroja, Jesús Monzó. "Le he pedido, una vez más, a la secretaria autonómica, Concha Andrés, que tenga en cuenta los puntos de vacunación habilitados por el Ayuntamiento de Catarroja cuando aumente la llegada de vacunas. Catarroja ha estado y estará siempre a la altura de las circunstancias. Una vez más pondremos todos los recursos necesarios para facilitar la vacunación", señala. El primer edil aclara que en el Museo Antonia Mir de Catarroja seguirá la vacunación y se prevé que se vacunarán de la segunda dosis de Pfizer 584 personas, los días 28, 29 y 30 de abril.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, también celebra que Sanidad haya rectificado y que sus vecinos vayan ahora a inocularse la Astrazaneca en València, aunque Comes pide a conselleria "que haya una mejor comunicación con los ayuntamientos. Para nosotros es vital saber con algo de antelación qué días y a cuantas personas van a llamar para vacunarse en València, para así poner el autobús los días necesarios y que no hagan viajes en balde". En el centro de salud de Massanassa se seguirá vacunando con la Pfizer a los mayores de 70 años.