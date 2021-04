El Ayuntamiento de Catarroja retirará la medalla de la ciudad al rey Juan Carlos I. Así lo decidió este jueves el pleno con los votos a favor de los tres partidos de la izquierda, Compromís, PSPV y Guanyem, mientras que Cs y PP votaron en contra.

Esta propuesta llegó en forma de moción del grupo Compromís, liderado por el alcalde Jesús Monzó. La moción defendía que «las últimas informaciones aparecidas en los medios y confirmadas por la casa real, evidencian que quien fue príncipe de Asturias, Juan Carlos I y actual rey emérito reúne los requisitos establecidos por el reglamento vigente especial de Honores, recompensas y distinciones del Ayuntamiento de Catarroja, aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 1988 ». Este reglamento establece que el ayuntamiento de Catarroja considera un deber moral «honrar públicamente a aquellas personas que, por sus elevadas virtudes cívicas y su excepcional actuación en la sociedad, constituyen un alto ejemplo que imitar, digno de público reconocimiento para que sus acciones repercuten en el engrandecimiento de la patria y del pueblo donde nacieron o en el que desarrollaron sus actividades».

Esta distinción también fue concedida en la misma sesión plenaria en 1972 al dictador Francisco Franco, a quien se le retiró e 2012, cumpliendo así el mandato de la ley 52/2007, de memoria histórica.

La moción de Compromís contó con los votos a favor de su socio de gobierno, el PSPV, que liderado por la vicealcaldesa Lorena Silvent, defendió la retirada de la medalla. «Entendemos que en esta moción no estamos cuestionando la monarquía como forma de estado democrático. Creemos que lo que se debate en esta moción es que esa medalla se concede por unos méritos que, por los hechos acontecidos y que la misma Casa Real ha reconocido, no se producen en la figura del Juan Carlos I, y se debe retirar ese honor», aseguró Silvent, quien insistió enseparar está moción del debate sobre la viabilidad de la monarquía. «Aquí no se debate esto», reiteró.

El portavoz de Guanyem Catarroja, Dani Portillo, también votó a favor de la retirada de la medalla a una persona «que ha tratado de evadir los impuestos, como así se ha demostrado». «Unos impuestos que pagan la Seguridad Social de los ciudadanos y que todos debemos asumir y está claro que esto hace que no merezca seguir teniendo la medalla de la ciudad que reconoce a las personas por sus méritos», recalcó. Portillo también señaló que no cree que este debate deba mezclarse con el de monarquía o república, aunque Compromís Catarroja destacó que esta moción fue presentada precisamente en el 90 aniversario de la II República.

La derecha en contra

Un debate que, en cambio ,la derecha sí considera que se puso sobre la mesa. Los grupos municipales de PP y CS votaron en contra de la retirada porque además consideran que no es momento para plantearse esta cuestión, tal y como defiende la portavoz de Cs, Marcela Tomás: «Votamos en contra porque esta moción trata de desprestigiar a la Institución y por lo tanto supone un ataque al Estado de Derecho.

Además, Catarroja tiene otras cosas más importantes en las que ocuparse ahora, por ejemplo, salir de la actual crisis sanitaria y económica. Creemos que este asunto no está entre las preocupaciones de la ciudadanía, la iniciativa responde únicamente al interés electoralista del gobierno municipal», sentenció.