SOS del personal del Hospital de Manises

El primer paso que han dado ha sido crear la Asamblea de Trabajadores, «un movimiento horizontal, independiente, autónomo y de naturaleza democrática». El miércoles por la tarde un grupo de trabajadoras, como representantes de la plantilla, se reunió con la alcaldesa de Quart, Carmen Martínez, para exponerle la situación que atraviesa el departamento de salud y pedirle ayuda, dado que la mandataria es la portavoz de sanidad del PSPV en las Corts.

El departamento de salud de Manises está gestionado por una empresa desde hace más de una década. Abarca catorce poblaciones, entre ellas Quart, Mislata, Manises y Aldaia, con un total de 200.000 personas. Así, además del Hospital de Manises y el de Crónicos de Mislata, el área sanitaria cuenta con diez centros de salud y otros tantos consultorios. La plantilla, entre personal laboral y estutario, ronda las 1.500 personas.

Para argumentar su movilización, el personal ha elaborado un documentado dossier en el que realiza una radiografía sobre cómo está el departamento. Por ejemplo, aseguran que el servicio de Urgencias es el que precisa de más personal debido el número de fugas en los últimos años, con una renovación de la plantilla del 90%. En este sentido, apuntan que con la entrada de Mislata en el área de salud se incrementaron los pacientes a atender, circunstancia que «no se vio compensada con un aumento de personal».

Desfase ratio y recomendación

El estudio también analiza la actual ratio de profesionales en el departamento y la cifra recomendada. Así, el número de facultativos en Manises se sitúa en 27,5 por cada 100.000 habitantes cuando la recomendación sería de 30,5. En Enfermería, el desfase es de 37,5 (Manises) a 63,2 (recomendación) , y en Auxiliares de Enfermería (TCAE), de 18,5 a 31.

Para exponer esa carencia de personal, la plantilla muestra un par de ejemplos. El bloque quirúrgico, con once quirófanos repartidos en dos plantas, solo cuenta con tres enfermeras (repartidas en tres turnos) y dos auxiliares (en dos turnos) para atender los once puestos de la Unidad de Recuperación Postanestésica (7 normales y 4 con respiradores). «Esto quiere decir que los once pacientes especialmente delicados recién salidos de intervenciones quirúrgicas, durante numerosos horas del día, están siendo atendidos por un solo enfermero y todo el día por un auxiliar». En la Unidad de Cirugía sin Ingreso, «solo un enfermero y un auxiliar» se encargan del servicio en los turnos de mañana y tarde, mientras que el Quirófano de Urgencias, «el equipo está formado por dos enfermeras y una auxiliar», señalan.

Además, el documento detalla que el Hospital de Manises ha registrado hasta 2019, unas 16.000 intervenciones quirúrgicas, con una media diaria de 65, datos que le sitúan por delante de Torrevieja, Sagunt o Requena.

Por otro lado, la Asamblea de Personal también ha analizado el servicio de hospitalización. La ratio habitual, según explican, es de una enfermera por cada 14 pacientes y un auxiliar por cada 28. «Esto provoca que los recursos tengan que ser compartidos entre las plantas, ocasionando una mala calidad asistencial», afirman.

Más enfermeras y celadores

Con estos datos sobre la mesa, la plantilla del departamento de salud reclama a la concesionaria un aumento del personal, así como una reestructuración de planillas, con refuerzo de efectivos que permita prestar la atención, ya sea asistencial como no asistencial, «que merecen los pacientes». Así, detallan que la ratio de enfermería en hospitalización debería ser de un efectivo por cada doce pacientes, es decir, tres enfermeras fijas de lunes a domingo. Respecto a las auxiliares, instan a asegurar tres en horario de mañana y tarde. También reclaman que el servicio de UCI alcance los 10 TCAE. A su vez, exigen un aumento de efectivos en quirófano programado, con una enfermera y una auxiliar por turno; en radiología, con dos técnicos de noche y reforzando el fin de semana; de celadores, en los cuatro bloques y atención primaria; en el departamento de admisión y mostrador, sobre todo en centralita ante el aumento de llamadas; así como el personal no asistencial.

La concesionaria asegura que ha ampliado la plantilla

La concesionaria del Hospital de Manises asegura que «no ha habido recorte alguno» y que «el número de pacientes Covid-19 ha disminuido en las últimas semanas». En este sentido, afirma que «atendiendo a indicaciones de Conselleria para todos los Departamentos de Salud de la Generalitat y también en Manises, ha aumentado el número de pacientes y cirugías».

En lo que respecta a recursos, el Departamento de Salud de Manises, «desde el inicio de la pandemia ha ampliado un 10,5% la plantilla con más de 160 incorporaciones tanto en Atención Primaria como en el Hospital». Además, sostiene que «se ha llevado a cabo una nueva organización de la plantilla de enfermería que incrementa el personal en todos los centros de Primaria dependientes del área. Se unifica la Coordinación de enfermería y se libera de la gestión asistencial a personal de enfermería que ahora dedican su tiempo a la atención asistencial».