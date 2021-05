Cromàpica va nàixer en 2016 amb la voluntat de convertir Picassent en un vertader museu a l’aire lliure. Després d’una edició de 2020 cancel·lada per la pandèmia el festival ha decidit reinventar-se i apostar per mostrar les seues obres espaiades en el temps al llarg dels pròxims mesos.

Colectivo Ensayo, Doa Oa, Zëshar Bahamonte són els primers artistes que crearan els seus murals en diferents punts del municipi al llarg dels pròxims mesos. Estos són solament els primers noms confirmats d’una llista que anirà ampliant-se fins que acabe l’any. El festival es converteix d’esta manera en una aposta continuada en el temps, la primera d’estes intervencions tindrà lloc del 21 al 23 de maig en el pas soterrat de l’Omet i és tractarà d’un mural participatiu a càrrec de Colectivo Ensayo. En juny i juliol tindran lloc noves intervencions a la ronda sud i al Poliesportiu municipal, respectivament.

Cromàpica està organitzat per l’Ajuntament de Picassent i compta amb la col·laboració del projecte De Tripas Aerosol del picassentí Artur López, qui participa de manera activa tant en la recerca dels artistes com realitzant intervencions dins del festival. López ha destacat que «hem aconseguit que noms molt destacats del món muralista vulguen vindre a Picassent a pintar les seues obres i açò és gràcies al treball d’estos anys».

Per la seua part, Jaume Sobrevela, regidor de Cultura i Festes, hi ha assenyala que «després d’un any tan difícil estem molt contents de poder portar de nou estes expressions artístiques als murs de Picassent i anar ampliant la pinacoteca del nostre museu a l’aire lliure».