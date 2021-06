La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha aplaudido la retirada de Intu y considera que con el desistimiento de la multinacional británica se allana el camino para la protección del Paraje Natural de les Moles y su inclusión en el Parque Natural del Túria.

El proyecto de Intu tenía previsto instalarse en el paraje natural de les Moles, una amplia zona ubicada en el término municipal de Paterna y que alberga fauna y flora protegida, como tejones, Teucrium edetanum, y aves migratorias que anidan en el paraje.

La lucha por la protección de les Moles se inició hace más de 30 años, aunque fue a partir de la presentación del proyecto de la multinacional británica cuando la ciudadanía paternera tomó conciencia de la necesidad de su protección. Cabe recordar que el paraje es utilizado habitualmente para pasear, correr, ir en bicicleta y un sinfín de actividades en armonía con la naturaleza y que han convertido a les Moles en el pulmón verde de toda la comarca.

En este sentido, la portavoz de la entidad conservacionista, Merche Cruz, ha felicitado a toda la ciudadanía porque su lucha, durante estos últimos años, ha tenido como recompensa la recuperación de este espacio para su uso público. “Hemos resistido como la mata del jonc, que sólo se puede arrancar si se estira uno a uno sus juncos, pero nunca si se estira de toda la mata. Y esto ha sido posible gracias a nuestra unión, convicción y perseverancia ante un enemigo, la multinacional británica, que se nos presentaba como un verdadero Goliat dispuesto a arrasarlo todo”.

La portavoz de la Coordinadora ha querido destacar, también, la actitud del alcalde de Paterna respecto al proyecto especulativo. “Lo que ha pasado hoy tendría que hacer reflexionar a Sagredo, que actuó más como comercial de la empresa extranjera que como representante de la ciudadanía de Paterna. Si las paterneras y paterneros no hubiéramos impedido con nuestra lucha constante la instalación de Puerto Mediterráneo, ahora nos encontraríamos ante una mole de hormigón completamente abandonada, ya que Intu entró en concurso de acreedores en diciembre y no habría podido hacerse cargo de un proyecto que nacía ya muerto habida cuenta de la crisis del sector en toda Europa”. Cruz pide responsabilidad a los gestores públicos para que no continúen cayendo en la megalomanía ni en la promoción de proyectos especulativos que “ni son necesarios, ni aportan absolutamente nada a la ciudadanía”. Estamos ante un nuevo paradigma marcado por la emergencia climática, quien no esté dispuesto a dar pasos en el sentido correcto, que se aparte”, ha sentenciado.

La portavoz de la entidad conservacionista ha manifestado la intención de la Coordinadora de centrarse en la protección definitiva del paraje, así como echar una mano, siempre que se nos requiera, para la gestión del espacio natural, como venía haciendo hasta ahora con la limpieza y clausura de vertederos ilegales.