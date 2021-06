S’acosten les dates per al començament de la primera edició de Butoni Fest, el Festival Cultural Internacional de Manises, que està organitzat i impulsat per l’associació cultural Butoni Films.

Aquesta nova edició va arrancar amb la presentació oficial del cartell de la primera edició d’aquest esdeveniment cultural internacional. Aquesta presentació va tindre lloc dijous passat 10 de juny a les 20 hores com a part del cicle de cinema «Em rode damunt», realitzat per V.E. Cinema en el MuVIM.

L’esdeveniment, presentat per Vicky Ortega, va vindre precedit per la projecció del curtmetratge de Butoni Films «La nit més curta» i un posterior col·loqui amb el director, Javier Guillot, també director del festival, i Víctor Añón, coordinador del festival i president de Butoni Films. Estecortometraje protagonitzat per Rober Pascual i Gabriela Willis gira entorn de la nit de Sant Joan, la més màgica de l’any, on tot és possible, i el protagonista, Mario, el comprovarà de la millor forma possible.

La primera edició de Butoni Fest se celebrarà del 21 al 24 de juliol a Manises, en el qual s’exhibiran els curtmetratges seleccionats. Les projeccions s’acompanyaran de tota mena d’activitats culturals.