Han passat anys des que els primers treballs de l’il·lustrador Gerard Miquel es varen convertir en una referència en Alaquàs per a alguns sectors. Però la seua obra encara queda com una emprenta significativa que ara un grup de persones conformat per la seua família, amistats i professionals del sector, vol rescatar i visualitzar a mode d’homenatge pòstum.

I és que el proppassat mes de març va faltar, de manera inesperada, Gerard Miquel. «Des d’aquell moment els seus amics, familiars i companys de treball vam pensar que calia fer alguna cosa per que la seua obra no s’oblidés, i que aquells que no l’havien arribat a conèixer tingueren l’oportunitat de fruir d’ella», explica el grup.

Continuïtat a altres pobles

L’equip de treball creat funciona sense arribar a constituir cap associació i s’ha organitzat «per tal de poder difondre a Alaquàs tot el que havia dibuixat»Gerard Miquel al poble o per al poble. «El nostre esforç volem que tinga continuïtat en altres llocs, confiem que molt prompte a València», indiquen.

Entre les propostes que van a posar en marxa està una exposició al Castell-Palau d’Alaquàs, que es mostrarà des de finals d’agost fins al mes d’octubre i té el suport de l’Ajuntament d’Alaquàs. Versarà principalment en el que va fer Gerard Miquel a Alaquàs o per a la seua gent. A més, el grup ha plantejat fer un mural a un carrer de la població que estaria basat en un dibuix que va fer per a la publicació «Laetare» de la parròquia Mare de Déu de l’Olivar, on es veu un àngel tocant una melodia al poble d’Alaquàs.

Gerard Miquel i Rosselló va nàixer a Alaquàs a finals dels anys 70 del passat segle. Estudià Arts i Oficis a València i molt prompte es va implicar en el que més li agradava: dibuixar. Va estar vinculat a grups parroquials en l’església de la Mare de Déu de l’Olivar i associacions d’Alaquàs. Va fer treballs per als ajuntaments d’Alaquàs, Aldaia i València entre d’altres. També il·lustrà llibres escolars. Una de les seues principals contribucions al món del còmic va ser impulsar la publicació Kovalski Fly, arribant a guanyar el Premi Millor Còmic al Saló del Còmic de Barcelona en 1997. «Sempre que va poder, va fer ús del valencià a les seues publicacions i es va moure en ambients que defensaven la llengua», destaquen.

Premis a la seua obra

A més, a nivell personal, va guanyar el Premi al Millor Dibuix al 2n Concurs de Còmic d’Alaquàs en 1988 i el 1r Premi en 1989; el guardó al Millor Còmic Editat a la Comunitat Venciana i el Premi Fantasti’CS al Millor Còmic en 2018 a Castellò.