Compromís ha conseguido que el equipo de gobierno de Xirivella (PSPV-PSOE y Podemos) informe a la ciudadanía sobre la situación del proyecto para construir un segundo puente, paralelo al actual, que servirá para conectar directamente la A-3 con la V-30.

La formación liderada por Ricard Barberà, sin embargo, se muestra muy crítica con el artículo que se ha publicado en el último número del boletín informativo municipal, el Crónica. «Durante meses han intentado ocultar que el proyecto, tal como se está redactando, perjudicará gravemente a Xirivella», explica Barberà, y añade: «El artículo que han publicado olvida cuestiones importantes y distorsiona otras, como hemos explicado muchas veces.»

Como respuesta, Compromís ha publicado en su web (www.xirivella.compromis.net) un amplio dosier con diez claves del proyecto de conexión entre las dos autovías. Diez puntos que, a su parecer, no se tratan o se tratan mal en el artículo del BIM. Así, el dosier aborda cuestiones como la posibilidad de hacer la conexión por medio de un túnel, la relación con la ampliación del Puerto o la duración de las obras, además de la oposición al proyecto actual de todos los ayuntamientos afectados directamente: València, Mislata, Quart, Alaquàs y Aldaia.

Uno de los puntos que Compromís quiere aclarar es el del mantenimiento de la entrada actual a Xirivella desde València. Recordemos que el proyecto inicial preveía suprimir esta entrada y que en 2016 la población se manifestó masivamente en contra. En aquel momento, con un ministro del PP en Fomento, el PSPV-PSOE de Xirivella sí que se sumó a la protesta, junto con Compromís, Podemos y Esquerra Unida. Ahora que el ministerio lo ocupa José Luis Ábalos, en cambio, los socialistas se limitan a decir que «estarán vigilantes para que el proyecto no perjudique a Xirivella».

Según el artículo del BIM, la entrada en Xirivella no corre peligro. Compromís, en cambio, denuncia que el Ministerio en realidad no se ha comprometido a nada. «Es cierto que, de palabra, técnicos del Ministerio nos han dicho que la entrada se mantendrá», explica Barberà, «pero también es cierto que no tenemos ningún documento ni ningún compromiso político público que lo asegure de forma clara». Para Barberà es importante que el gobierno central aclare definitivamente esta cuestión, así, dice, «podremos centrarnos en el resto de problemas que plantea el proyecto: la movilidad en transporte público, a pie o en bicicleta; la participación ciudadana, y también los efectos para las fincas de Vicentica la Serrana y el barrio de la Luz.

«Nosotros, al contrario, que el equipo de gobierno, pensamos que este proyecto es una oportunidad para resolver muchas de las barreras que aíslan a Xirivella», dice Barberà, y advierte: «No podemos perder esta oportunidad, tenemos que conseguir que el Ministerio replantee el proyecto y presente otro que tenga en cuenta todas las necesidades que coinciden en el nudo V-30/A-3. No puede ser que se construya una infraestructura tan dura solo para facilitar el paso de más camiones, sin tener en cuenta a las personas.»