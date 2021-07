L’Ajuntament de Manises ja ha tret la licitació de la construcció de la futura pista d’atletisme que s’ubicarà al costat de la Ciutat de l’Oci i de l’Esport, i que comptarà amb 400 metres de pista i huit carrers per a la pràctica esportiva junt a una zona central amb un espai multifuncional enjardinat.

El procés de construcció de la la pista es realitzarà en dues fases. En la primera fase, es procedirà a esbrossar i preparar la parcel·la, canalitzar l’eixida d’aigües pluvials i el reg; i es deixarà preparada la preinstal·lació de l’enllumenat. També es construirà la pista d’atletisme i es col·locaran tanques perimetralment.

Mentrestant, les tasques d’enllumentament i de col·locació dels elements de mobiliari urbà tindan lloc a la segona fase de les obres. Segons ha informat el regidor d’esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, la població de la localitat podrà gaudir «d’un espai d’esport i natura» a l’any 2022, quan està previst que s’efectue la segona i última fase d’aquest projecte.

“Fins ara no hem tingut un espai d’aquestes característiques i estem segurs que serà un valor afegit», ha destacat el regidor d’Esports. A més, Martínez ha asegurat que l’ajuntament ha dedicat tots els seues esforços per aconseguir la licitació de ls pista. «Des de l’equip de govern continuem apostant per instal·lacions multiesportives. A la pista es podran practicar totes les disciplines d’atletisme però, fins i tot, esports que utilitzen bicicleta».

L’equip de govern ha manifestat la necessitat de fer complir aquest projecte com a conseqüència de les necessitats de la població de Manises de comptar amb un espai digne i habilitat per a fer esport. A més, recalca la importància de fomentar una vida sana junt a la cultura esportiva.