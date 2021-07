Compromís per Paterna ha lamentado la oportunidad perdida con el parking de Lloma Llarga y por esta razón ha propuesto un proyecto alternativo al actual que constaría de un parking en altura y un centro social. “Hablamos de un parking que Compromís dejó terminado para hacerse cuando teníamos las competencias de urbanismo y lo único que se ha hecho donde tendría que estar el parking es limpiar el solar”, argumenta en este sentido el concejal de la formación Carles Martí.

“Hace 6 años que los vecinos y vecinas de Lloma Llarga se preguntan dónde está el parking, ese que anunció el equipo de gobierno con un cartel en campaña electoral y que estaría en Lloma Llarga sur. Ya hace años que Compromís y los vecinos y vecinas del barrio pedimos que hagan algo con el solar, pero ni caso, no se hace nada”, apuntan fuentes de la formación de izquierdas.

Señala al respeto Carles Martí que “el barrio está perdiendo una oportunidad de oro, porque dejar el solar sólo para aparcar es perder la oportunidad de poder hacer un edificio como toca. Un edificio que pueda albergar 2 o 3 plantas de aparcamiento junto con centro social, dos cuestiones muy necesarias en el barrio”.

“Limpiar un solar no es hacer un parking, no es cumplir con la demanda vecinal. Es un destarifo que, en una zona con tanta carencia de aparcamiento, como de la necesidad de un centro social, no se haya puesto en marcha ni un estudio para conocer el coste de este proyecto que había encima la mesa”, destacan desde Compromís.

Las mismas fuentes indican que “Compromís per Paterna sí que ha hecho ese estudio y el coste de este proyecto sería completamente asumible para el consistorio, parece que como este proyecto no es idea de este equipo de gobierno no tiene validez, mientras tanto Lloma Llarga continúa con las mismas carencias dotacionales”.

“Pedimos que al menos se haga el estudio para que el equipo de gobierno sepa de qué estamos hablando y que también lo sepan los vecinos y vecinas del barrio, que sepan cuánto dinero no quiere invertir Sagredo”, destaca para concluir Carles Martí.